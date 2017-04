Radgetriebene Antriebslösung ProteanDRIVE® präsentiert sich bei Auto Shanghai 2017

Shanghai (ots/PRNewswire) - Protean Electric, ein global tätiges Unternehmen für elektrische Antriebstechnologie, stellt seine radintegrierte Antriebslösung ProteanDRIVE® im Rahmen der Auto Shanghai 2017, der größten Automobilmesse der Welt, an zwei Fahrzeugen vor und etabliert damit seine wirtschaftliche Führungsposition für radintegrierte elektrische Antriebslösungen in der Automobilindustrie.

Der von der Beijing Automotive Group Co., Ltd. (BAIC Group) im Rahmen der Auto Shanghai 2017 ausgestellte BJ80 PHEV Die diesjährig erwarteten rund eine Million Besucher der im April stattfindenden 17. International Automobile Industry Exhibition in Shanghai können die 18-Zoll-Ausführung des ProteanDRIVE® an einem BJ80 PHEV, ausgestellt von Beijing Automotive, und an einem Londoner Taxi, das als EV-Demonstrator von VIE Science and Technology vorgeführt wird, in Augenschein nehmen,.

Beide Exponate sind Teil der langfristigen strategischen und Produktentwicklungspartnerschaften, die Protean Electric mit Beijing Automotive und VIE Science and Technology unterhält.

Professor Guo Kong-hui, Ingenieurswissenschaftler aus China und weltweit renommierter Experte für Fahrzeugdynamik, hatte sich bereits im vergangenen Jahr bei Testfahrten begeistert zum BJ80 PHEV geäußert, "Dieses bahnbrechende Vorführmodell kombiniert einen traditionellen Antriebsstrang mit radgetriebenen Motoren. Die Integration löst etliche Herausforderungen in der Fahrzeugkontrolle und ist die weltweit erste Anwendung einer verteilten Antriebssteuerung für SUV. Ich freue mich auf die kommerzielle Umsetzung dieser Technologie".

KY Chan, CEO von Protean Electric erklärt, "Die Auto Shanghai ist das Must-See Event der Branche, um Innovation in Aktion zu erleben. Dass wir unseren ProteanDRIVE® für radgetriebene Motoren an mehreren Fahrzeugen vorstellen können, ist nicht nur eine deutliche Bestätigung für unsere Entwicklungsstrategie, sondern steht auch für die zunehmende Akzeptanz und Bedeutung von radgetriebenen Motoren im Automobilmarkt".

Wang Zhang, Parteisekretär und President des Geschäftsbereich SUV der BAIC Group sagt, "Unsere Partnerschaft mit Protean Electric für den radgetriebenen BJ80 PHEV demonstriert unsere Führungsrolle bei der Entwicklung innovativer Fahrzeuge mit neuem Energieantrieb".

Leal Jiang Chen, President der VIE Group, kommentiert, "Wir freuen uns über die Möglichkeit, unsere technologischen Fähigkeiten und unsere Partnerschaft mit Protean Electric anhand eines so legendären Fahrzeugs wie dem Londoner Taxi im Rahmen einer derart bedeutenden globalen Ausstellung demonstrieren zu können".

Informationen zu Protean und zur radintegrierten Elektroantrieb-Lösung ProteanDRIVE®

Protean Electric, ein führendes Unternehmen für elektrische Antriebstechnologie, entwirft, entwickelt und produziert Protean Drive® radintegrierte Motoren - eine vollstufige, radintegrierte Antriebslösung. Die Technologie von Protean Electrics ist durch die Kombination von Platzoptimierungsvorteilen, neuen Möglichkeiten für Fahrzeugdesign, Leistungsvorteilen und Kosteneinsparungen strategisch positioniert, um eine wichtige Rolle im Markt für Hybrid-und Elektrofahrzeuge zu spielen.

Protean betreibt Niederlassungen im Vereinigten Königreich, in Shanghai, China und den Vereinigten Staaten und verfügt über eine Fertigungsanlage in Tianjin, China. Weitere Informationen finden Sie unter www.proteanelectric.com.

Informationen zu VIE

VIE (SZSE: 002590) ist ein führender Zulieferer von Automobilteilen für F&E und Herstellung und Verkauf von KFZ-Chassis-Control-Systemen für sowohl Pkw als auch gewerbliche Fahrzeuge. Zu den Produkten von VIE zählen das vordere und hintere Radaufhängungssystem, Steuerungssysteme für die Fahrzeugelektronik, pneumatische und hydraulische Bremssysteme, Kupplungsbetätigungssysteme und technische Kunststoffteile. VIE hat sein Angebot in jüngster Zeit auf die Bereiche drahtloses Aufladen, ADAS (Fahrerassistenzsysteme) und Elektromotorbremsen erweitert. http://www.vie.com.cn/en

Informationen zur Beijing Automotive GroupDie Beijing Automotive Group Co., Ltd. (BAIC Group) ist einer der Top 5 Automobilkonzerne in China. Die in Peking ansässige BAIC Group verfügt über ein großes Designzentrum im italienischen Turin und unterhält Produktionsstandorte in ganz China. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 110.000 Mitarbeiter und bietet ein äußerst umfangreiches Produktportfolio, das eine ganze Palette von Passagier- und Nutzfahrzeugen abdeckt. Die BAIC Group rangiert auf Platz 160 der Fortune Global 500 des Jahres 2016. http://en.baicgroup.com.cn/

