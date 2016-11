Online-Magazin Expat News listet Studien zum Thema Auslandsaufenthalte

Hamburg (ots) - Das Nachrichten- und Serviceportal Expat News hat seine Webseite erweitert und bietet nun eine umfangreiche Zusammenfassung von internationalen Studien zum Thema berufliche und private Aufenthalte im Ausland.

Leser finden in der Rubrik "Studien" nach Jahren gelistet einen Überblick relevanter Umfragen und Erhebungen rund um das Thema Ausland. So hat die Expat-News-Redaktion Informationen zu diversen veröffentlichten Studien aufbereitet und zu übersichtlichen, teils mit Grafiken versehenen Meldungen formuliert. Auf diese Weise ist eine umfangreiche Datensammlung entstanden, die bis ins Gründungsjahr 2011 von Expat News zurück reicht.

Für jede Zielgruppe ansprechende Inhalte

Die Themen der aufgeführten Artikel sind dabei so vielfältig wie die Zielgruppe des Online-Magazins selbst. Sie richten sich sowohl an Unternehmen beziehungsweise deren Personalabteilungen wie auch an Privatpersonen - vom Studenten über Auswanderer und Expatriates bis zum Ruheständler. Auch Touristen, Weltreisende und digitale Nomaden finden in den Studien hilfreiche Informationen und Tipps für die nächsten Reiseziele.

Hier ein paar Beispiele für die Vielfalt der Studien:

- Eine Weltreise machen: der größte unerfüllte Reisetraum der Deutschen

- Geschäftsreisen: Stresslevel steigt vor allem bei Jüngeren

- Wie der Terror Geschäftsreisen beeinflusst

- In Dänemark sind Lebenshaltungskosten am höchsten

- In Taiwan haben Expats beste Lebensqualität

- In Deutschland und Österreich fahren fast alle Geschäftsführer einen Dienstwagen

- Marken in China: Auf den Namen kommt es an

- Die meisten Expats leben in den USA

- Gehaltsstudie VAE: Was Expats in Unternehmen der deutschsprachigen Wirtschaft verdienen

Die komplette Übersicht der Umfragen und Erhebungen erhalten Sie auf dem Nachrichten- und Serviceportal Expat News unter https://www.expat-news.com/studien_umfragen/.

Über Expat News:

Die Webseite www.expat-news.com ist ein Nachrichten- und Service-Portal der BDAE Gruppe (www.bdae.com) für auslandsaffine Menschen. Sie ist 2011 an den Start gegangen. Neben Service-Seiten zu den Themen Jobsuche, Ausbildung und Absicherung im Ausland erhalten Leser täglich aktuelle Meldungen rund ums Ausland.

Aktuell kann das Portal pro Monat 46.000 Seitenbesuche bei 35.000 originären Besuchern und einer Verweildauer von rund zwei Minuten verzeichnen.

