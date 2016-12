Eckart von Hirschhausen wertet seinen Erfolg als "Erntedankfest"

Berlin (ots) - Ergebnis von mehr als 30 Jahren Aufbauarbeit / Familie und Freunde wichtiger als Geld

Berlin, 13. Dezember 2016 - Für den Entertainer Dr. Eckart von Hirschhausen ist sein Erfolg als Showmaster und Buchautor das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit. "Es ist Erntedankfest für das, was ich mir über 30 Jahre aufgebaut habe", sagte Hirschhausen im Interview mit dem Wirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe 1/2017; EVT 15. Detzember). "Ich war jahrelang unter dem Radar der Öffentlichkeit unterwegs, konnte meine Ideen ausprobieren und habe immer das gemacht, woran ich glaube: Medizin und Humor verbinden", so der Mediziner und Komödiant.

Der Erfolg von Hirschhausens neuem Buch "Wunder wirken Wunder", das kurz nach Erscheinen auf Platz Eins der Spiegel-Bestsellerliste kletterte, ist für den Künstler kein Grund, sich auszuruhen. "Wenn Sie dreimal hintereinander auf der Bestsellerliste waren, warten alle Journalisten darauf, dass Ihr nächstes Buch floppt".

Seinen Erfolg messe er nicht in Geld, sagte Hirschhausen. "Meine Großeltern und Eltern kamen aus dem Baltikum als Flüchtlinge. Deshalb war mir immer klar: Materielle Dinge können über Nacht weg sein. Was bleibt, ist, was du im Kopf und im Herzen hast. Fähigkeiten, Familie und Freunde."

