Deutsche Industrie stützt Gabriels harten Kurs gegenüber China

Berlin (ots) - 15. November 2016 - Für seinen schärferen Kurs gegenüber der Volksrepublik China erhält Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel Unterstützung aus der deutschen Wirtschaft. "Wir als deutsche Industrie wollen dieselben Rechte in China haben wie die Chinesen in Deutschland", betonte der Vorsitzende des Asien-Pazifik-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, Dr. Hubert Lienhard, gegenüber dem Wirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe 12/2016; EVT 17. November). "Deutsche Unternehmen beschäftigen in China 1,1 Millionen Arbeitnehmer. Wir haben uns das Recht auf Gleichbehandlung erarbeitet", so Lienhard weiter.

Ähnlich deutlich wird Dr. Stefan Sack, bis Anfang 2016 Vizepräsident der EU-Handelskammer in China (EUCCC). Für ihn "ist es an an der Zeit, Reziprozität zu fordern: Wie du mir, so ich dir. Das heißt im Zweifelsfall auch, Gegenmaßnahmen zu ergreifen". Sack gegenüber 'Capital': Wir brauchen Waffengleichheit."

Pressekontakt:

Original-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell