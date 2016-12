Klangaktivist: Aktiver Standlautsprecher Teufel Ultima 40 Aktiv mit HDMI

Teufel Ultima 40 Aktiv - schwarz oder weiß Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/81482 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Lautsprecher Teufel GmbH/Manuela Steinemann" Bild-Infos Download

Berlin (ots) - So einfach war es noch nie, exzellenten Musik- und TV-Klang zu erleben. Die Standboxen Teufel Ultima 40 Aktiv benötigen keinen externen Verstärker und empfangen Signale kabellos per Bluetooth von Smartphones, Tablets und mehr. Zusätzlich stehen etliche Anschlüsse parat, um jede Quelle kraftvoll und präzise wiederzugeben. Dank HDMI-ARC und optischem Digitaleingang sorgt die Ultima 40 Aktiv obendrein für perfekten TV- und Filmton.

Alle Fakten in Kürze:

- Deutschlands beliebtester Standlautsprecher jetzt mit integriertem Verstärker - Erster aktiver Standlautsprecher mit HDMI - TV anschließen und besten Sound genießen - Unterstützt Bluetooth® 4.0 mit aptX für beste Klangqualität beim Streamen über Smartphones, Tablets und Computer - Party-Modus: Zwei Bluetooth-Geräte können gleichzeitig verbunden werden - Inklusive Funk-Fernbedienung "Puck Control" für Lautstärke, Quellenwahl und Play/Pause - Equalizer an der Rückseite, zusätzlicher Subwoofer optional anschließbar - Clevere Einschaltautomatik startet die Lautsprecher automatisch bei Bedarf - Umfangreiches Anschlusspanel mit HDMI-ARC-, TOSlink- und Stereo-Cinch-Eingang - Ultima 40 Aktiv ist ab sofort wahlweise in Schwarz oder Weiß zum Preis von 799,99 Euro auf www.teufel.de bestellbar

Einfach perfekter Klang

Die Ultima 40 Aktiv kombiniert die vielfach gelobten Klangtugenden von Deutschlands beliebtestem Standlautsprecher mit einem integrierten 200-Watt-Class-D-Verstärker. Dank Bluetooth mit aptX empfangen die Boxen Musik vom Smartphone, Tablet oder Computer kabellos in bestmöglicher Qualität. Es ist sogar möglich, zwei Bluetooth-Geräte gleichzeitig im Party-Modus zu koppeln. Diese können dann abwechselnd Musik übertragen. Als einzige aktive Standbox verfügt die Ultima 40 Aktiv zudem über einen HDMI-Anschluss. Alle Audiosignale des Fernsehers und an den TV angeschlossenen Zuspieler werden dank Audiorückkanal (ARC, Audio Return Channel) an die Standlautsprecher übergeben. Im TV-Betrieb erfolgt die Lautstärkeregelung ganz bequem über die Fernbedienung des Fernsehers. Die integrierte Einschaltautomatik startet auf Wunsch die Boxen, sobald ein Signal zugespielt wird.

Auspacken, aufstellen, genießen

Das Set besteht aus einem aktiven und einem passiven Lautsprecher, die untereinander mit dem mitgelieferten Kabel verbunden werden. Auf dem übersichtlichen Bedien- und Anschlussfeld auf der Rückseite der Aktivbox finden sich eine HDMI-Buchse, ein optischer Digitaleingang und ein Stereo-Cinch-Anschluss. Ein Equalizer und Lautstärkeregler steuern den Klang. Über Kippschalter wird festgelegt, ob die Standboxen sich bei anliegendem Signal automatisch einschalten und ob der Aktivlautsprecher links oder rechts steht. Obwohl die Ultima 40 Aktiv mit einer Grenzfrequenz von 38 Hz schon beachtlich tief in den Basskeller hinabsteigt, bietet sie einen Subwoofer- Anschluss für alle, die noch mehr Basskick wünschen. In diesem Fall lässt sich die Übergabenfrequenz über einen Drehregler einstellen.

Hat den Dreh raus: Puck Control

Zum Lieferumfang der Ultima 40 Aktiv gehört die Funkfernbedienung Puck Control. Das Drehrad regelt die Lautstärke und über die seitliche Taste wird die gewünschte Quelle ausgewählt. Die LED auf der Vorderseite der Aktivbox zeigt durch verschiedene Farben den aktuell aktiven Eingang. Ein Druck auf das Lautstärkerad stellt die Wiedergabe stumm.

Lieferumfang, Preis und Verfügbarkeit

Ultima 40 Aktiv ist ab sofort auf www.teufel.de und im Flagshipstore Berlin wahlweise in Schwarz oder Weiß zum Preis von 799,99 Euro bestellbar. Das Set besteht aus zwei Standlautsprechern, fünf Metern Lautsprecherkabel sowie der Funkfernbedienung Puck Control.

Pressekontakt:

Original-Content von: Lautsprecher Teufel GmbH, übermittelt durch news aktuell