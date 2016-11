Lübeck (ots) - Nach "One Piece Film: Gold" und "Attack on Titan" enden die "Anime Nights" im CineStar mit einem echten Meisterwerk: Am Dienstag, den 29. November 2016 um 20:00 Uhr, präsentiert CineStar den Film "Empire of Corpses".

"Empire Of Corpses" basiert auf der Novelle des 2009 verstorbenen Autors Project Itoh und spielt in London im späten 19. Jahrhundert. Düster-romantisch und mit vielen Anleihen an die großen viktorianischen Klassiker wird "Empire of Corpses" auch Neuentdecker der Anime-Welt faszinieren.

Zum Inhalt: Mit Hilfe einer neuen Technologie lassen sich Leichen wieder zum Leben erwecken, indem man ihnen künstliche Seelen einpflanzt. Die sogenannten "Frankensteins" werden als Arbeiter oder Soldaten eingesetzt. Der Medizinstudent und spätere Assistent von Sherlock Holmes, John Watson, wird von der Regierung als Geheimagent angeheuert, um den Einsatz der Frankensteins im Zweiten Anglo-Afghanischen Krieg zu untersuchen. Dabei entdeckt er das Geheimnis von Dr. Frankensteins Technologie zur Wiederbelebung der Toten und seiner ersten Kreatur. Auch dieser Film steht in der deutschen Version auf dem Programm.

Die Karten sind an der Kinokasse und online unter cinestar.de erhältlich.

Folgende CineStar Kinos zeigen "Empire of Corpses" am 29.11.2016 um 20:00 Uhr in der deutschen Version, FSK 16, 120 Minuten:

Berlin (Cubix, Tegel), Bielefeld, Bonn, Chemnitz Roter Turm, Dortmund, Düsseldorf, Erfurt, Erlangen, Frankfurt Metropolis, Fulda, Garbsen, Ingolstadt, Karlsruhe, Kassel, Konstanz, Leipzig, Ludwigshafen, Lübeck Stadthalle, Mainz CineStar, Osnabrück, Rostock Capitol, Saarbrücken

