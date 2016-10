Lübeck (ots) - Die magischen Landschaften Südafrikas, unvergesslich schöne Konzertmomente und natürlich die Musik von Mumford & Sons - all das steht mit dem Konzertfilm "Mumford & Sons: Dust and Thunder" am Donnerstag, den 17. November 2016 um 20:00 Uhr auf dem Programm in ausgewählten CineStar-Kinos. Der Vorverkauf läuft, die Karten sind an der Kinokasse und online unter cinestar.de erhältlich.

Als Mumford & Sons über die Idee sprachen durch Südafrika zu touren, klang das nach einem kleinen Abenteuer auf unbekanntem Terrain. Sie hatten vor, eine Handvoll Gigs zu spielen um zu sehen, ob überhaupt Publikum auftauchen würde. Ganz ohne Druck. 5.000 Tickets gingen in den Verkauf, 5.000 Tickets waren sofort ausverkauft. 85.000 Tickets später fand sich die Band in einem ganz schön großen Abenteuer wieder. Über Nacht war ihre Tournee zu einem ausgewachsenen Phänomen geworden. "Dust and Thunder" dokumentiert das Zusammentreffen von Südafrika mit einem seiner absoluten Musikfavoriten Mumford & Sons.

Eine extrem gefragte britische Band, die eine ganze Busladung ihrer engsten Musikerkollegen mit auf Tour genommen hat - und diese im Film zwei Abende lang im Outback von Pretoria zeigt. Neue Songs von "Wilder Mind" und dem Johannesburg Mini-Album (eine Zusammenarbeit mit Baaba Maal, The Very Best und Beantenburg) und alle Klassiker der Band formen vor traumhaften Kulissen das Bild einer Band, die ihren unverkennbaren Weg geht. Inszeniert vom preisgekrönten Regisseur Dick Carruthers wird "Dust and Thunder" im Kino in Ultra HD und 5.1 Surround Sound begeistern.

Folgende CineStar Kinos zeigen das einmalige Konzert-Erlebnis (Spieldauer 93 Minuten) am 20. Oktober 2016 um 20:00 Uhr:

Berlin (Cubix, Sony Center), Bielefeld, Bremen, Chemnitz Roter Turm, Dortmund, Düsseldorf, Erfurt, Erlangen, Frankfurt Metropolis, Garbsen, Ingolstadt, Karlsruhe, Kassel, Leipzig, Lübeck Stadthalle, Magdeburg, Mainz CineStar, Oberhausen, Osnabrück, Rostock Lütten Klein, Saarbrücken

