"Westernhagen: MTV Unplugged" - der musikalische Meilenstein nur im CineStar

Lübeck (ots) - Der Vorverkauf läuft: Inszeniert von Fatih Akin, erobert der Konzertfilm exklusiv am 27. Oktober 2016 ausgewählte CineStar-Kinos.

MTV Unplugged ist fast schon ein Ritterschlag für jeden Künstler. Eine ganz besondere Gelegenheit, die Musikalität der Interpreten und die strukturelle Schönheit der Songs zu zeigen - und den großen Hits, die jeder kennt, neues Leben einzuhauchen. Jetzt hat Westernhagen in Berlin sein MTV Unplugged gespielt, und nur am Donnerstag, den 27. Oktober 2016 um 20:00 Uhr, gibt's den von Fatih Akin inszenierten Konzertfilm bei CineStar zu sehen. Der Vorverkauf läuft, die Karten sind an der Kinokasse und online unter cinestar.de erhältlich.

"Johnny Walker, du bist mein bester Freund..." - Wer diese Westernhagen-Hymne einmal gehört hat, bekommt den Refrain nicht mehr aus dem Kopf. Natürlich geht das auch Westernhagen-Fans so - und im Juli 2016 sorgte Freund Walker für den Rahmen von zwei frenetisch gefeierten MTV Unplugged Konzerten auf der Berliner Volksbühne. Laut Westernhagen ginge es bei diesen Konzerten nicht darum "sich Gitarren umzuhängen und alles so zu tun wie sonst. Wir wollten es für euch und uns interessant machen". Das ist Marius Müller-Westernhagen und seinen hochkarätigen Begleitern auch gelungen: Unterstützt von Ex-WG-Partner Udo Lindenberg ("Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz"), von seiner Lebensgefährtin Lindiwe Suttle ("Luft um zu atmen"), von seiner Tochter Mimi ("Durch deine Liebe") und Jan Plewka ("Mit 18") interpretierte Westernhagen die größten Momente seiner fast 50jährigen Karriere neu.

Eingefangen wurde dieser fesselnde Konzertfilm von Kult-Regisseur Fatih Akin ("Gegen die Wand", "Tschick"). Ab jetzt erobert dieser intime und magische Konzertfilm exklusiv und ausschließlich die Leinwände ausgewählter CineStar-Kinos.

Folgende CineStar Kinos zeigen "Westernhagen: MTV Unplugged" am 27. Oktober 2016 um 20:00 Uhr, FSK 0, 120 Minuten: Bamberg, Berlin (Cubix, Hellersdorf, Kulturbrauerei, Sony Center, Tegel, Treptower Park), Bielefeld, Bonn, Bremen, Chemnitz Roter Turm, Dortmund, Düsseldorf, Emden, Erfurt, Erlangen, Frankfurt Metropolis, Frankfurt/Oder, Fulda, Garbsen, Greifswald, Gütersloh, Hagen, Ingolstadt, Jena, Karlsruhe, Kassel, Konstanz, Leipzig, Lübeck Stadthalle, Ludwigshafen, Magdeburg, Mainz Cinestar, Neubrandenburg, Oberhausen, Osnabrück, Rostock (Lütten Klein, Capitol), Saarbrücken, Siegen, Stade, Stralsund, Villingen-Schwenningen, Weimar, Wildau, Wismar, Wolfenbüttel

