Booking.com veröffentlicht Studie zu nachhaltigem Tourismus 2017

Berlin (ots/PRNewswire) - Anlässlich des "Earth Day" am 22. April hat Booking.com, das weltweit führende Buchungsportal für Unterkünfte aller Art, die Ergebnisse seiner globalen Studie zu nachhaltigem Tourismus vorgestellt. Im Jahr, das von den Vereinten Nationen zum Internationalen Jahr des nachhaltigen Tourismus erklärt wurde, sind die Ergebnisse vielsprechend. Immer mehr Reisende und Unterkünfte setzen auf Nachhaltigkeit. Laut der Studie haben 34 Prozent der weltweit Reisenden 2016 eine nachhaltige Unterkunft gebucht. 2017 könnte sich die Zahl auf 65 Prozent nahezu verdoppeln.

Für Reisende sind Ort und Ausstattung der Unterkunft ausschlaggebend für einen perfekten Urlaub. An uns liegt es zudem, ihnen auch nachhaltiges Reisen zu ermöglichen," sagt Pepijn Rijvers, Chief Marketing Officer bei Booking.com. Viele Unterkünfte setzen bereits auf Recycling und lokal angebautes Obst und Gemüse, verkaufen traditionelles Kunsthandwerk, sparen Wasser und Energie und bringen ihre Gäste mit der Kultur und den Menschen vor Ort zusammen. Und es ist großartig zu sehen, wie dies von den Reisenden angenommen wird. Die Erweiterung unserer personalisierten Reise- und Hotelsuche um ökologische Aspekte und Destinationen, findet bei den Reisenden große Zustimmung. Die Lust auf nachhaltiges Reisen ist ungebrochen."

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie in unserem Booking.com Newsroom.

