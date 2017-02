Immer mehr Zuschauer sind bereit, für besseres Fernsehen zu zahlen. / Immer mehr Fernsehhaushalte entscheiden sich für bessere Bildqualität: Zahl der HD+ Kunden steigt auf über zwei Millionen / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/81351 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - 2.111.862 Satellitenhaushalte zahlen Ende 2016 für HD+ // Im Jahresvergleich wächst HD+ um 15 Prozent // Weitere 850.000 Haushalte sind in der kostenlosen HD+ Testphase

Immer mehr Fernsehzuschauer in Deutschland entscheiden sich für die bessere Bildqualität mit HD+. 2016 gelang HD+ erstmals der Sprung über die Zwei-Millionen-Marke. Zum 31.12.2016 zählte das Satelliten-TV-Angebot 2.111.862 Kunden, 15 Prozent mehr als 2015 (31.12.2015: 1.840.800). Das Wachstum um 271.062 Kunden zwischen Januar und Dezember 2016 liegt 45 Prozent über dem des Vorjahres. 2015 war HD+ um 186.470 Haushalte gewachsen. Zusätzlich zu den zahlenden Kunden befinden sich aktuell rund 850.000 Satellitenhaushalte in der kostenlosen HD+ Testphase. Insgesamt nutzen damit derzeit knapp drei Millionen Haushalte HD+. 2017 erwartet HD+ zusätzliche Impulse durch die Abschaltung von DVB-T und vor allem wegen der steigenden Nachfrage nach Ultra HD-Fernsehern (UHD).

Wilfried Urner, Vorsitzender der Geschäftsführung der HD PLUS GmbH: "2016 war ein äußerst erfolgreiches Jahr für HD+. Mehr als zwei Millionen zahlende Kunden und das starke Wachstum zeigen, dass eine bessere Bildqualität das Fernseherlebnis steigert. Immer mehr Menschen sind bereit, für diese zusätzliche Qualität zu zahlen. Das gilt vor allem für Besitzer oder Käufer eines UHD-Fernsehers. Wer das beeindruckende Potenzial seines UHD-Gerätes nutzen möchte, braucht mindestens HD. Ansonsten ist die Enttäuschung über das Bild vorprogrammiert. Für Satellitenhaushalte mit UHD-Fernseher führt damit kein Weg an HD+ vorbei. Als einer der Pioniere des hochauflösenden Fernsehens profitieren wir von diesem Trend. HD+ entwickelt sich auch künftig deutlich dynamischer als der TV-Markt insgesamt."

Prognose: vier Millionen Ultra-HD-Fernseher bis Ende 2017

Der Trend zu Ultra HD hält an. Bis Ende 2017 rechnet HD+ mit über vier Millionen UHD-Fernsehern in deutschen Wohnzimmern. Wegen des bislang noch geringen Angebotes an UHD-Sendern ist HD absolut notwendig, um die Möglichkeiten der neuen Bildqualität auch voll auskosten zu können.

Dabei ist der Satellitenempfang schon heute fit für den Fernsehstandard der Zukunft. Vier UHD-Programme gibt es derzeit bereits über Astra Satellit. Mit UHD1 by Astra / HD+ betreibt HD+ gemeinsam mit Astra einen eigenen Demo-Kanal, der rund um die Uhr sein Programm in UHD-Qualität präsentiert. HD+ Kunden, die einen UHD-Fernseher besitzen, sehen in der Prime Time Eigen- und Auftragsproduktionen aus den Bereichen Action, Doku und Lifestyle. Daneben zeigt UHD1 auch Programme von TV-Sendern in UHD-Qualität, zeitgleich zur Ausstrahlung in HD oder SD, der digitalen Standardqualität.

Abschaltung von DVB-T: zusätzliche Marktchancen für HD+

Chancen sieht HD+ auch durch die bevorstehende Abschaltung von DVB-T in Deutschland. Millionen von Haushalten werden sich schon bald mit dem Thema Fernsehempfang beschäftigen müssen. Ab dem 29. März wird das bisherige terrestrische Fernsehen DVB-T Schritt für Schritt durch den Nachfolgestandard DVB-T2 ersetzt. Bisherige DVB-T Haushalte benötigen neue Hardware, wenn sie einen schwarzen Bildschirm vermeiden wollen. Für viele TV-Haushalte bildet die Kombination von Satellitenempfang und HD+ eine sinnvolle Empfangsalternative: 300 Programme, mehr als 50 davon in HD, 23 davon über Satellit exklusiv bei HD+. DVB-T2 ist dagegen auf 40 Sender limitiert, in vielen Regionen werden es sogar deutlich weniger sein. Und viele Programme, die über Satellit in SD kostenfrei sind, wird es bei DVBT-2 alternativlos nur gegen Bezahlung geben. DVB-T2 Haushalte werden zudem auch langfristig ohne UHD-Angebot auskommen müssen.

Urner: "Die DVB-T-Abschaltung wird dafür sorgen, dass sich Millionen von Menschen mit dem Thema TV-Empfang beschäftigen. Viele werden feststellen, dass die Kombination von Satellitenempfang und HD+ eine lohnende, zukunftssichere Alternative für sie ist. Wer sein Haus oder seine Wohnung über Satellit versorgt, hat die absolute Wahlfreiheit: hunderte von Programmen ohne monatliche Basisgebühr und mit HD+ viele Top-Sender in bester HD-Qualität. Bei DVB-T2 gibt es dagegen Sender wie RTL, ProSieben und SAT.1 künftig nur noch gegen Bezahlung. Und Fernsehen in Ultra HD, dem Bildstandard der Zukunft, ist bei DVB-T2 weder im Angebot noch geplant. TV-Zuschauer mit Satellitenempfang und HD+ sind hier eindeutig in der Pole Position, auch im Vergleich zu anderen Empfangswegen wie Kabelfernsehen."

Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einem weltweit führendenSatelliten-Betreiber mit einer Flotte von über 50 Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde imMai 2009 gegründet und vermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programm-Angebotin hochauflösender Qualität (HD), das über das Astra Satellitensystem in Deutschlandempfangbar ist. Nutzer von HD+ haben Zugriff auf mehr als 50 Sender in HD - neben 30meist öffentlich-rechtlichen HD-Angeboten empfangen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paket aktuell 23 der größten Privatsender in HD-Qualität. www.hd-plus.de

Die HD PLUS GmbH betreibt mit UHD1 by Astra / HD+ einen der ersten 24/7 Demo-Kanäle für Ultra HD. UHD1 by Astra / HD+ richtet sich in der Daytime unter anderem an den Fachhandel, um Interessenten von UHD-TV-Geräten durch spektakuläre Inhalte für Ultra HD zu faszinieren. Abends richtet sich UHD1 by Astra / HD+ exklusiv an Nutzer von HD+, hier wird exklusiver Content aus den Bereichen Doku, Lifestyle, Action, Clips und Chillout sowie User Generated Content präsentiert.

