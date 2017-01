Milow zu Gast bei der DELUXE MUSIC SESSION, Ausstrahlung auf UHD1 und DELUXE MUSIC. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/81351 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/HD PLUS GmbH/Annette Riedl" Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Erstausstrahlung am Freitag, den 27. Januar 2017, um 22:00 Uhr // Parallele Ausstrahlung bei DELUXE MUSIC und in Ultra HD auf UHD1 by HD+

Am 27. Januar 2017 geht die DELUXE MUSIC SESSION mit ihren einmaligen Akustik-Sets in außergewöhnlichen Locations bereits zum fünften Mal on air: diesmal mit dem belgischen Singer/Songwriter Milow. Und einmal mehr parallel auf DELUXE MUSIC und auf UHD1 by HD+.

2016 veröffentlichte der 34-Jährige sein aktuelles Album "Modern Heart" und seine Single "Howling at the Moon" erreichte in mehreren Ländern Goldstatus. DELUXE MUSIC lud ihn für einen exklusiven Akustik-Auftritt nach Berlin ein. Im Rahmen der DLXM SESSION perfomte er seine aktuellen Hits "No, No, No", "Howling At The Moon", "Way Up High" und "Love Like That Is Easy" in intimer Atmosphäre in einer Kreuzberger Bar.

Stephan Schwarzer, Programmverantwortlicher bei HIGH VIEW, zur Produktion: "Das Konzept der DLXM SESSION entspringt unserer Leidenschaft für außergewöhnliche Musikerlebnisse. Im nächsten Monat wird Rag´n´Bone Man bei der DLXM SESSION zu Gast sein, die wir natürlich wieder in UHD produzieren werden."

Die Produktion wurde auch dieses Mal wieder mit dem Münchner "Hauskonzerte"-Team realisiert, das für ästhetisch hochwertig produzierte Konzerterlebnisse steht. Ein ganz besonderes Highlight ist die Produktion auf dem neuesten Stand der Technik in Ultra HD, die durch das Engagement von UHD1 by HD+ im Bereich der Live Musikproduktion unterstützt wurde.

Georges Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung der HD PLUS GmbH: "Musik und die visuelle Präsentation in UHD-Qualität: Das passt. Daher freuen wir uns sehr, dass wir unseren UHD1 Zuschauern auch 2017 die einzigartige Kombination aus klangvollem Live-Konzert und außergewöhnlichem Setting in bester Bildqualität präsentieren können." Um Milow auf dem Demokanal UHD1 by HD+ erleben zu können, benötigen Zuschauer, die ihr Programm via Satellit empfangen, einen UHD-Fernseher und ein HD+ Modul oder einen HD+ Receiver mit aktiver HD+ Karte. Alle Informationen finden sie unter www.uhd1.tv

DELUXE MUSIC liefert seinen Zuschauern 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche den perfekten Mix aus aktuellen Hits, Klassikern und außergewöhnlichen Musikerlebnissen. Über 20 redaktionell kuratierte Shows und Premiumumfelder zeichnen den Sender aus. DELUXE MUSIC erreicht im Free-TV bis zu zwei Millionen Zuschauer am Tag und über 370.000 Facebook-Fans unterstreichen die Bedeutung von DELUXE MUSIC im Zuschauermarkt.

Empfangsparameter von UHD1 by Astra / HD+ Transponder: 1.035 Frequenz: 10.994 MHz (Horizontal) Symbolrate: 22.000 Ms/s Video: 2160 50p, HEVC Main 10 Datenrate: 25 Mbit/s

Über HIGH VIEW:

HIGH VIEW ist ein dynamisches, zukunftsorientiertes und wachsendes Unternehmen mit einem kreativen und hoch motivierten Team. Zum Portfolio gehören Medienangebote auf allen relevanten Plattformen, von Free-TV bis Pay-TV, von Online bis Mobile Apps. Der Schwerpunkt liegt auf Musik- und Factual-Entertainment-Angeboten. HIGH VIEW betreibt die Musikmarken DELUXE MUSIC, RCK TV und JUKEBOX sowie den Dokumentationssender PLANET mit der Marke XPLORE für Reise- und Abenteuerprogramme und hat die Marke WAIDWERK für Jäger und Angler entwickelt. Der Vertrieb der TV-Marken erfolgt in Europa über Kabel, IPTV und Satellit.

Über UHD1 by Astra / HD+

UHD1 by Astra / HD+ ist das Schaufenster für brillante UHD-Inhalte. Der Demo-Kanal ist im September 2015 gestartet und wird gemeinsam von HD+ und Astra betrieben. Tagsüber, zwischen 08:00 und 20:00 Uhr kann UHD1 by Astra / HD+ unverschlüsselt empfangen werden, nach 20:00 Uhr (sonntags bereits ab 14 Uhr) empfangen HD+ Nutzer mit einem HD+ Modul oder einen HD+ UHD-Receiver mit aktiver HD+ Karte exklusive Inhalte im abendlichen Programm.

Grundvoraussetzung für den Empfang für Satelliten-Haushalte ist ein UHD-Fernseher, der über einen HEVC-Decoder verfügt.

Pressekontakt:

Original-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuell