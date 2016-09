Nervenkitzel garantiert: HD+ erweitert Senderportfolio um INsight TV

Unterföhring (ots) -

+++ 22. HD+ Sender präsentiert Adventure Reality Gameshows, Science Entertainment und Extremsport +++ Aufschaltung erfolgt am 4. Oktober 2016 +++ INsight TV setzt auf Einbindung von Zuschauern

Adrenalin, Nervenkitzel, Gänsehautmomente - das Senderprofil von INsight TV hält, was es verspricht. Der neue TV-Sender des international agierenden Programmveranstalters TV Entertainment Reality Network (TERN) präsentiert unglaubliche Geschichten über außergewöhnliche, inspirierende Menschen bei Abenteuern, Action- und Extremsport. INsight TV wird am 4. Oktober 2016 aufgeschaltet. Damit reiht sich INsight TV als 22. Mitglied in die HD+ Familie ein.

"Wir freuen uns, dass wir INsight TV als Partner gewinnen konnten. Der Sender stellt eine große Bereicherung für die Zuschauer dar. Einmal mehr zeigen sich die Vorteile des Satelliten. Die Übertragung über diesen Empfangsweg ermöglicht es INsight TV, sein Angebot in ganz Deutschland verfügbar zu machen, und das immer in gleichbleibend bester HD-Qualität", so Georges Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung der HD PLUS GmbH.

Für Rian Bester, CEO der TERN, ist die Kooperation mit HD+ ein wichtiger Schritt, um als internationale Sendergruppe auf dem deutschen Markt visibler zu werden. "Es freut uns sehr, dass INsight TV Bestandteil der stetig wachsenden HD+ Plattform wird, und somit künftig auch Deutschland zu den Ländern gehört, in denen unser unglaubliches Programm gesehen werden kann. Wir sind außerordentlich stolz, dass unsere globale Präsenz innerhalb eines Jahres, in dem wir die ersten TERN-Kanäle international eingeführt haben, mit Millionen HD+ Kunden weiter wächst. Zudem profitieren wir von der Innovationskraft und der Marketingexpertise von HD PLUS in Deutschland. Wir freuen uns, dass die HD+ Nutzer künftig zur wachsenden Anhängerschar unserer inspirierenden Stories gehören werden, die für Zuschauer der Generation Y geschaffen sind, die echte und trendige Inhalte suchen."

INsight TV setzt auf technologische Innovation und Einbindung von Zuschauern, die selbstgedrehte Videos auf den Social-Media-Kanälen des Senders veröffentlichen können. Für Zuschauer bieten sich somit ganz neue Möglichkeiten der Partizipation. INsight TV möchte die Grenzen zwischen linearem und nicht-linearem TV aufweichen und verbreitet Inhalte international über verschiedene Plattformen.

Bereits im Oktober begeistert der Sender Zuschauer mit neuen Formaten und packenden Geschichten. Immer samstags um 22:10 Uhr dürfen sich Sportskanonen und Adrenalinjunkies beispielsweise auf "Running the World" freuen. In der Serie klettern die waghalsigen Brüder Max und Benj Cave auf Dächer von Hochhäusern und springen von einem zum anderen - ohne Sicherung. Obwohl die beiden zu den besten Freerunnern Großbritanniens zählen, dürfte Zuschauern bei diesen Bildern der Atem stocken. Nichts für schwache Nerven also.

Weitere Informationen zum Programm finden Sie unter www.insight.tv

Empfangsparameter "INsight TV":

- Transponder: 1.002 - Frequenz: 11.229 MHz (vertikal) - Symbolrate: 22.000 Ms/s, - FEC 2/3 - ONID: 1 (0x0001) - TSID: 1002 (0x03EA) - Service ID: 5010

Über HD+

Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einem weltweit führenden Satelliten-Betreiber mit einer Flotte von über 50 Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet und vermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programm-Angebot in hochauflösender Qualität (HD), das über das Astra Satellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ haben Zugriff auf mehr als 50 Sender in HD - neben 30 meist öffentlich-rechtlichen HD-Angeboten empfangen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paket 22 der größten Privatsender in HD-Qualität. http://www.hd-plus.de

Die HD PLUS GmbH betreibt mit UHD1 by Astra / HD+ einen der ersten 24/7 Demo-Kanäle für Ultra HD. UHD1 by Astra / HD+ richtet sich in der Daytime unter anderem an den Fachhandel, um Interessenten von UHD-TV-Geräten durch spektakuläre Inhalte für Ultra HD zu faszinieren. Abends richtet sich UHD1 by Astra / HD+ exklusiv an Nutzer von HD+, hier wird exklusiver Content aus den Bereichen Doku, Lifestyle, Action, Clips und Chillout sowie User Generated Content präsentiert. http://www.hd-plus.de/uhd/

