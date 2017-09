Bielefeld (ots) - Bruce Darnell ist eins der prägnantesten Gesichter der deutschen Fernsehlandschaft. Jetzt hat er ein neues Eisen im Feuer: Er ist das Gesicht der brandneuen Möbelmarke Interliving, die am 25. September mit einer groß angelegten Kampagne an den Start geht. Der TV-Star gilt seit seiner Zeit als Jurymitglied und Catwalktrainer in der Sendung Germanys next Topmodel nicht nur als absoluter Sympathieträger, er steht auch wie kaum ein zweiter in Deutschland für modisches Gespür und Stilbewusstsein. In der Vergangenheit lief er auf Modenschauen in Paris, Mailand, Tokio und New York für große Marken über den Laufsteg. "Ich liebe Design, sowohl, was Kleidung angeht, als auch in punkto Einrichtung", so Darnell. Deshalb war er sofort begeistert, als die Anfrage von Interliving kam: "Die Marke Interliving steht für durchdachtes Design und hochwertige Qualität. Das hat mich überzeugt - deshalb bin ich gerne dabei."

Auf den Kampagnenplakaten und im TV-Spot spielt allerdings ausnahmsweise mal nicht der TV-Star die Hauptrolle, sondern hier stehen die Möbel selbst im Mittelpunkt. Bruce Darnell ist auf Plakaten und Online-Bannern nur am Rande und zur Hälfte zu sehen, während die Betten, Sofas und Wohnwände immer bestens in Szene gesetzt werden. Dieses Konzept wird unterstrichen von dem Claim, der sich durch die Kampagne zieht: "Das Wesentliche ist zu sehen!" Und das Wesentliche sind in diesem Fall die Möbel. Auch der TV-Spot, der ab dem 25. September zur Prime-Time im Fernsehen läuft, greift das Thema auf: Bruce Darnell wird zunächst groß im Bild gezeigt - am Ende ist dann aber doch "Das Wesentliche", nämlich das Interliving Sofa, zu sehen.

Zur Marke: Interliving - Möbel für mich gemacht

Interliving ist eine von mittelständischen Händlern entwickelte Möbelmarke, die es seit dem Sommer 2017 in rund 200 Möbelhäusern in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol zu kaufen gibt. Mehr als 30 Möbelhändler mit einer teilweisen langen Familientradition sind außerdem ab sofort exklusive Interliving Partner - sie tragen als besondere Auszeichnung Interliving im Unternehmens-Namen und haben ihren gesamten Auftritt auf die Marke angepasst. Egal, ob Sofas, Betten, Couchtische, Wohnwände oder Kleiderschränke - Interliving Möbel verbinden zeitloses Design mit intelligenten, durchdachten Funktionen. Jedes Möbelstück ist außerdem in zahlreichen Varianten erhältlich und passt sich so spielend jedem neuen Zuhause an. Auf alle Interliving Möbel gibt es eine 5-Jahre-Herstellergarantie - sie sind dank ihrer Materialbeschaffenheit, Funktionssicherheit und fachgerechter Verarbeitung langlebige Begleiter. Die Marke soll vor allem Kunden aus der Mitte der Gesellschaft ansprechen und liegt im mittleren Preissegment.

Eine gesamte Übersicht über alle teilnehmenden Händler und den aktuellen TV-Spot gibt es auf der Seite www.interliving.de

