Lyoness sponsert Presidents Golf Trophy 2016 des Clubs Diplomatie & Wirtschaft

Graz (ots) - Am 8. Oktober ging auf dem 18-Loch-Kurs des Golfclubs Schloss Ebreichsdorf die "Club Diplomatie & Wirtschaft Presidents Golf Trophy 2016" über die Bühne. Gesponsert wurde der Golftag, der ganz im Zeichen der Wohltätigkeit und des 15-jährigen Bestehens des Clubs Diplomatie & Wirtschaft stand, einmal mehr von der Lyoness Shopping Community.

Es war bereits das fünfte Mal in Folge, dass Lyoness das Golf-Event des Club Diplomatie & Wirtschaft (CDW) sponserte. Rund 40 internationale Botschafter, Diplomaten und Wirtschaftstreibende waren der Einladung des CDW gefolgt. Die Botschafter I.E. Phoukhao Phommagongsa (Laos), I.E. Mark Bailey (Kanada), a.D. Dr. Jan Koukal (Tschechische Republik) und Botschafter a.D. Alejandro Diaz (Mexiko) waren nur einige der namhaften Gäste, die einen exklusiven Golftag auf der Anlage verbrachten.

Zwtl.: Große Tombola für den guten Zweck

Im Sinne der langjährigen engen Kooperation zwischen Lyoness und dem CDW stand das Golf-Event wieder ganz im Zeichen eines guten Zwecks. Wie schon in den vergangenen Jahren fand eine große abendliche Charity-Tombola statt, die mit attraktiven Preisen aufwartete. Hauptpreis war eine Reise für eine Person nach Portugal zum Tournament Champions Algarve, die von Golf & Reisen zur Verfügung gestellt wurde. Die Einnahmen der Tombola in der Höhe von 1.980 Euro inklusive der 200 Euro aus der Zusatzversteigerung kommen zur Gänze dem Verein Lyoness Child & Family Foundation zugute. Mit dem Tombola-Erlös des Vorjahres realisierte der Verein eine "Angel for a Day"-Aktion in Litauen, in deren Rahmen 100 Kindern aus sechs Sozialeinrichtungen ein Theaterbesuch sowie eine Weihnachtsfeier mit zahlreichen Geschenken ermöglicht wurde.

Zwtl.: Über den Club Diplomatie & Wirtschaft

Der Club Diplomatie & Wirtschaft unter Präsident KommR. Josef Vuzem bildet eine gesellschaftliche, informelle und freundschaftliche Plattform für (golfinteressierte) Botschafter bzw. hochrangige Diplomaten und Führungskräfte der österreichischen Wirtschaft. Mehr auf www.cdw.or.at.

Zwtl.: Über Lyoness

Die Lyoness Unternehmensgruppe teilt ihre Geschäftsbereiche auf zwei Marken auf: Die Marke Lyoness umfasst Shopping Community und Loyalty-Programm. Ihre Zielgruppen sind Konsumenten, die beim Einkaufen mit Lyoness Geld sparen (Cashback), und Händler, die ein branchen- und länderübergreifendes Kundenbindungsprogramm nutzen möchten. Die Marke Lyconet umfasst alle Network-Marketing-Aktivitäten der Unternehmensgruppe. Ihre Zielgruppe sind Selbstständige und Unternehmer. Die Lyoness Unternehmensgruppe ist derzeit in 47 Märkten auf allen Kontinenten vertreten. 6 Millionen Mitglieder nutzen bei rund 70.000 Partnerunternehmen weltweit die Lyoness Vorteile. Mehr auf www.lyoness.com.

