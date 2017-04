Rifaximin-alpha: neue Analyse der Studie in Großbritannien zeigt eine signifikante Reduktion der Anzahl an Behandlungen von Patienten mit hepatitischer Enzephalopathie in der Notaufnahme

London (ots/PRNewswire) - Norgine B.V. legte heute eine neue Analyse der in Großbritannien durchgeführten praxisbezogenen Studie IMPRESS vor, die belegt, dass eine Behandlung mit rifaximin-? gegen hepatitische Enzephalopathie die Anzahl an zu behandelnden Patienten in der Notaufnahme (mit und ohne Einweisung) signifikant reduzieren könnte - innerhalb von sechs Monaten ab Behandlungsbeginn und über einen Zeitraum von 12 Monaten.[1]

Diese Daten wurden durch Norgine übermittelt und anlässlich des Kongresses The International Liver Congress vom 19.-23. April 2017 in den Niederlanden präsentiert.

IMPRESS ist eine retrospektive Beobachtungsstudie zu 145 Patienten unter rifaximin-? in 11 spezialisierten staatlichen Gesundheitsdiensten. Die Studie belegt eine gute Verträglichkeit in der Behandlung mit rifaximin-? gegen hepatitische Enzephalopathie.[2]

Hepatitische Enzephalopathie ist ein potenziell lebensbedrohlicher neuropsychiatrischer Zustand, verbunden mit einer Lebererkrankung.[3] Von hepatitischer Enzephalopathie sind in Großbritannien etwa 10.000 Patienten betroffen.[4]

Peter Martin, COO Norgine: "Die IMPRESS-Studie untermauert die Effektivität von rifaximin-? hinsichtlich eines verminderten Wiederauftretens von Episoden hepatitischer Enzephalopathie. Durch die Identifizierung von Patienten mit hepatitischer Enzephalopathie und eine Behandlung mit rifaximin-?, die so früh wie möglich einsetzt, können Gesundheitssysteme massive Einsparungen verzeichnen."

XIFAXAN® 550mg/TARGAXAN® 550mg/TIXTELLER® 550mg (rifaximin-?) wird von Gesundheitssystemen in Australien, England und Wales sowie Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Neuseeland, Norwegen, Schottland, Schweden und in der Schweiz erstattet.

Die Vermarktungsrechte für XIFAXAN® 550mg (in Großbritannien und Belgien bekannt als TARGAXAN® 550mg) hat Norgine derzeit in Australien, Belgien, Dänemark, Finnland, Deutschland, Luxemburg, den Niederlanden, Neuseeland, Norwegen, Irland, Schweden und Großbritannien.

