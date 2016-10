Experten diskutieren ab Mittwoch die Zukunft von Winterurlaub in den Alpen

theALPS 2016 von 19. bis 21. Oktober 2016 in Innsbruck

Innsbruck (ots) - Knapp 500 Touristiker, Vertreter der Reisebranche und Medienvertreter aus dem gesamten Alpenraum treffen sich diese Woche von 19. bis 21. Oktober zu theALPS 2016. Im Mittelpunkt stehen dabei die Erkenntnisse eines Forschungsteams, das sich intensiv mit den Herausforderungen zur Zukunft der Winterreisen in die Alpen befasst hat.

"Der Wintertourismus ist mit aktuell 158 Millionen Skifahrertagen im Alpenraum zentraler Wertschöpfungstreiber für viele Regionen. Das Ergebnis der Studie kann als eindeutiges Signal an die Tourismuswirtschaft gesehen werden: Die laufende Investition in die Qualität von Winterreisen ist die beste und wirksamste Maßnahme, um diesen für viele Alpentäler so wichtigen Wirtschaftszweig zu sichern", erklärt Hubert Siller vom MCI Tourismus in Innsbruck. Zusammen mit Harald Pechlaner (EURAC Research in Bozen) und Ralf Roth (Institut für Natursport und Ökologie an der Deutschen Sporthochschule Köln) wird Siller erstmals beim theALPS Media Summit am 19. Oktober 2016 im ORF-Landesstudio Tirol in Innsbruck ab 17 Uhr die Ergebnisse präsentieren.

Zwtl.: theALPS MediaSummit (19. Oktober 2016)

Der Verein AlpNet, dem aktuell Tirol, Südtirol, Trentino, Graubünden, Luzern, Bern-Berner Oberland, Rhône-Alpes und Valais/Wallis angehören, hatte im Vorfeld zu theALPS 2016 einen Forschungsauftrag zur "Zukunft von Winterreisen in die Alpen" vergeben. Akademische Experten aus Deutschland, Frankreich, Italien, der Schweiz und Österreich befassten sich mit der Materie und wählten einen interdisziplinären Ansatz: Neben dem klassischen Wintersport wurden weitere Themencluster im Hinblick auf Winterreisen analysiert, darunter Innovation, Reise- und Konsumverhalten, gesellschaftliche Entwicklung, Gesundheit, Mobilität, Destinationsentwicklung sowie Nachhaltigkeit und Klimawandel.

Erstmals wurde ein umfassendes Literaturscreening für den gesamten Alpenraum durchgeführt, aus dem wichtige Erkenntnisse über Status Quo und Perspektiven des Wintertourismus gewonnen wurden. Eine Delphi-Befragung von Experten und Praktikern in fünf Alpenländern diente der Verifizierung und Vertiefung. Auf dieser Basis leitete der Expertenkreis zentrale Herausforderungen für den gesamten Alpenraum ab, die beim theALPS MediaSummit am 19. Oktober ab 17 Uhr im ORF Landesstudio Tirol erstmals präsentiert und diskutiert werden.

theALPS Trading Room & Symposium (20./21. Oktober 2016) Ergänzt wird theALPS 2016 mit einem hochkarätig besetzen "theALPS Trading Room" am 20. Oktober, in dem Einkäufer und Anbieter direkt aufeinandertreffen. Seinen Abschluss findet das alpenweite Netzwerktreffen mit dem "theALPS Symposium" am 21. Oktober, in dessen Rahmen u.a. David Bosshart, Leiter des Gottlieb Duttweiler Instituts, über die Zukunft des Alpentourismus referieren wird. Im Anschluss diskutieren Fachleute neue Perspektiven und Anforderungen - u.a. Andrew Hourmount (Air & Style), Alessandro Sosi (Open Move), Thomas Geisler (DAV Summit Club), Samantha Parker (La Clusaz) sowie Peter Marko (Silvretta Montafon GmbH).

Zwtl.: theALPS Recognition Award für innovative Projekte im Alpenraum

Beim theALPS Symposium wird auch der theALPS Recognition Award für innovative Projekte im Alpenraum vergeben: Die Suche nach Good Practice Beispielen war integrativer Bestandteil des Forschungsprojektes "Winterreisen in die Alpen" um herauszufinden, welche Projekte im Sinne der zentralen Erkenntnisse des Forschungsprojektes als richtungsweisend und zukunftsfähig betrachtet werden können. Es wurden von acht AlpNet Regionen insgesamt 50 Projekte genannt, die Shortlist umfasst 11 Good Practices für Winterreisen.

theALPS Media Summit "Zur Zukunft des Winterurlaubs in den Alpen" Beim theALPS Media Summit am 19.10.2016 werden im ORF Landesstudio Tirol die Forschungsergebnisse einer umfangreichen Studie zur Zukunft des alpinen Winterurlaubs präsentiert. Die Studie wurde vom Verein AlpNet, dem acht führende Tourismusregionen des Alpenraums angehören, beim Verein Future Mountain International in Auftrag gegeben und von einem grenzüberschreitenden Forschungsteam durchgeführt. In den vergangenen Monaten wurden über 200 Dokumente aus dem Alpenraum gesichtet und analysiert, im Zuge einer Delphi Studie über 30 Experten aus 5 Ländern befragt. Im Rahmen einer multimedialen Präsentation werden die wesentlichsten Studienergebnisse vorgestellt und von einem hochkarätigen Kreis von Experten aus dem Alpenraum diskutiert. Datum: 19.10.2016, 16:00 - 19:00 Uhr Ort: ORF Landesstudio Tirol Einlass für Medienvertreter nur nach vorab bestätigter Akkreditierung! Rennweg 14, 6020 Innsbruck Url: http://www.pressezone.at/promedia/termine/detail.php?we_objectID=11446

Rückfragehinweis: AlpNet. Verein zur Förderung des Alpentourismus c/o Mag. Bettina Haas - HMC Falkstr. 8 A-6020 Innsbruck t: +43 512 567148-10 office@the-alps.eu www.thealps.travel

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/11401/aom

*** TP-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.TOURISMUSPRESSE.AT ***

TPT0007 2016-10-17/12:20

Original-Content von: theALPS, übermittelt durch news aktuell