DGAP-News: Biotest AG: Biotest verkauft US-Therapiegeschäft an ADMA Biologics, Inc. und erhält dafür knapp 50% der Aktien an ADMA Biologics, Inc. mit Vollzug erwartet im ersten Halbjahr 2017

PRESSEMITTEILUNG Biotest verkauft US-Therapiegeschäft an ADMA Biologics, Inc. und erhält dafür knapp 50% der Aktien an ADMA Biologics, Inc. mit Vollzug erwartet im ersten Halbjahr 2017 - Ergebnis vor Zinsen und Steuern der Fortgeführten Geschäftsbereiche im Jahr 2016 steigt um etwa 30 Mio. EUR - Biotest sichert sich die Beteiligung am zukünftigen Erfolg der ADMA Biologics, Inc. - Biotest erhält die Vertriebsrechte des aktuellen Produktes und ein Vorkaufsrecht für alle zukünftigen Produkte von ADMA in Europa, Mittlerer und Naher Osten sowie ausgewählten asiatischen Ländern - Einschließlich einmaliger Aufwendungen wird Biotest einen Verlust von 80 Mio. EUR im Nicht Fortgeführten Geschäftsbereich ausweisen Dreieich, 23. Januar 2017.Die amerikanische Tochtergesellschaft der Biotest AG, Biotest Pharmaceuticals Corp, Boca Raton, Florida, USA, (BPC) hat vertraglich vereinbart, das US-Therapiegeschäft an ADMA Biologics, Inc., Ramsey, New Jersey, USA, (ADMA) zu verkaufen. Die an ADMA übergehenden Vermögenswerte sind die Anlage zur Plasmafraktionierung, kommerzielle Produkte, Lohnverarbeitungsverträge sowie Grundstücke und Bürogebäude des Hauptsitzes der BPC in Boca Raton. Bei Vertragsvollzug erhält Biotest 50% minus einer Aktie an ADMA, die 25% der Stimmrechte an der Gesellschaft gewähren. Ferner erhält Biotest: - 2 Plasmazentren in den USA zum 1. Januar 2019. - Vertriebsrechte für das innovative ADMA Produkt RI-002 und ein Vorkaufsrecht für alle zukünftigen ADMA-Plasmaprodukte in Europa, dem Mittleren und Nahen Osten sowie ausgewählten asiatischen Ländern. - Die Chance von der zukünftigen Entwicklung der Produkte auf dem US-Markt zu profitieren Im Rahmen der Transaktion wird Biotest eine Zahlung von 11,5 Mio. EUR an ADMA leisten sowie einen Kredit in Höhe von 14 Mio. EUR an ADMA ausreichen, der mit 6% verzinst ist und eine Laufzeit von 5 Jahren hat. Darüber hinaus wird sich Biotest mit bis zu 11,5 Mio. EUR an einer künftigen Kapitalerhöhung der ADMA zu gleichen Bedingungen wie dritte Investoren beteiligen. BPC wird sich auf die Plasmasammelorganisation fokussieren, die 22 Zentren in den USA umfasst. Aufgrund nicht vorhersehbarer Verzögerungen bei der vertraglich erforderlichen Ausweitung der Produktion von Bivigam(R) in der Produktionsstätte von BPC in Boca Raton haben Biotest und Kedrion Biopharma Inc., Fort Lee, New Jersey, USA (Kedrion Biopharma) den Vertrag über den Vertrieb von Bivigam(R) in den USA mit sofortiger Wirkung einvernehmlich beendet. Biotest weist das US-Therapiegeschäft ab sofort als Nicht Fortgeführten Geschäftsbereich aus. Für das Geschäftsjahr 2016 erwartet Biotest für diesen Geschäftsbereich ein noch nicht testiertes Ergebnis nach Steuern in Höhe von etwa -80 Mio. EUR. Darin enthalten sind der Verlust des US-Therapiegeschäfts, Abschreibungen auf Vorräte und den verbliebenen Goodwill, erwartete Kosten für die Beendigung des Kooperationsvertrages mit Kedrion Biopharma sowie Restrukturierungsaufwendungen. Das Ergebnis der Fortgeführten Geschäftsbereiche im Geschäftsjahr 2016 wird sich voraussichtlich um etwa 30 Mio. EUR verbessern. "Biotest und ADMA freuen sich auf den finalen Abschluss dieses vielversprechenden Vertrages, der voraussichtlich im 1. Halbjahr 2017 erfolgen wird." unterstreicht Dr. Bernhard Ehmer, Vorstandsvorsitzender der Biotest AG. "Aufgrund ADMAs umfangreicher Erfahrung in der Plasmaindustrie sind wir überzeugt, dass ADMA der ideale Partner ist, um das Marktpotential der erworbenen Vermögenswerte zu maximieren." Die Transaktion ist Teil der Strategie, die Risiken des Konzerns einzugrenzen, die Kompetenzen durch Partnerschaften breiter zu nutzen und zusätzliche Optionen für die weitere strategische Entwicklung zu schaffen. Biotest wird nach dieser Transaktion weiterhin eine Eigenkapitalquote von fast 40% ausweisen und fokussiert seine Ressourcen auf das Expansionsprojekt Biotest Next Level am Standort Dreieich, Deutschland, und die erfolgreiche Weiterentwicklung des Netzwerks von Plasmastationen. Die Transaktion wird vorbehaltlich der marktüblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigung der Aktionäre von ADMA, im ersten Halbjahr 2017 abgeschlossen sein. Telefonkonferenz: Dr. Bernhard Ehmer (CEO) und Dr. Michael Ramroth (CFO) werden heute um 14:00 Uhr (CET)in einer Telefonkonferenz die Transaktion erläutern und für Fragen zur Verfügung stehen. Einwahlnummern für Telefonkonferenz Deutschland: +49-69 2475 0189 5 Großbritannien +44-203 3679 216 Die Telefonkonferenz wird anschließend auf unserer Homepage: www.biotest.com als Download zur Verfügung stehen. Über ADMA Biologics, Inc. ADMA ist ein pharmazeutisches Unternehmen, das in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Plasma-basierten biologischen Therapie-Optionen für die Behandlung und Prävention von primären Immundefizienzen (PID) sowie speziellen infektiösen Erkrankungen tätig ist. ADMA's Ziel ist die Entwicklung und Vermarktung von Immunglobulinen aus menschlichem Plasma. Besonderer Fokus wird auf die Behandlung und Prävention von infektiösen Erkrankungen bei Nischenpatientengruppen gelegt. Die angestrebten Patientengruppen umfassen Personen mit supprimiertem Immunsystem entweder durch eine Grunderkrankung des Immunsystems oder durch eine medikamenteninduzierte Immunsuppression. Weitere Informationen unterwww.admabiologics.com. Über RI-002 ADMA's vielversprechende Produktentwicklung RI-002, ist ein intravenöses Hyperimmunglobulin aus humanem Plasma, das viele natürlich vorkommende polyklonale Antikörper beinhaltet (zum Beispiel Streptococcus pneumoniae, H. influenza Typ B, Cytomegalievirus (CMV), Masern, Tetanus, etc.) insbesondere aber auch standardisierte, hohe Titer des Antikörpers gegen das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV). ADMA strebt die Zulassung für das intravenöse Hyperimmunglobulin für die Behandlung von Patienten mit primärer Immundefizienz (PID) an. Polyklonale Antikörper sind der Wirkstoff in intravenösen Immunglobulinen. Polyklonale Antikörper sind Proteine, die vom menschlichen Immunsystem zur Neutralisierung von Bakterien oder Viren eingesetzt werden. Vorliegende Daten weisen darauf hin, dass die Antikörper in RI-002 in der Lage sind, Infektionen bei immunsupprimierten Patienten zu verhindern. Über Bivigam Bivigam ist ein Immunglobulin (IVIG), das ausschließlich in den USA lizenziert ist. Über Biotest Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumine, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Darüber hinaus entwickelt Biotest monoklonale Antikörper, unter anderem in den Indikationen Blutkrebs und Systemischer Lupus Erythematodes (SLE), die biotechnologisch hergestellt werden. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.500 Mitarbeiter. Die Vorzugsaktien der Biotest AG sind im SDAX der Deutschen Börse gelistet. IR Kontakt: Dr. Monika Buttkereit Telefon: +49-6103-801-4406 E-Mail: investor.relations@biotest.com PR Kontakt: Dirk Neumüller Telefon: +49 -6103-801-269 E-Mail: pr@biotest.com Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich,www.biotest.de Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201 Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235 Notiert: Prime Standard Freiverkehr: Berlin-Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart Disclaimer Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt dafür keine Verpflichtung. 