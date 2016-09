Inselidylle auf Porto Santo: Badeferien und Erholung an Portugals Traumstrand

Der 9 km lange Sandstrand lädt zum Baden und Relaxen auf der Insel Porto Santo ein. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/80467 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/OLIMAR Reisen Vertriebs GmbH" Bild-Infos Download

Köln (ots) - Porto Santo, die kleine Nachbarinsel von Madeira, wird ab April 2017 erstmalig von zwei deutschen Flughäfen angeflogen. Neben Düsseldorf macht der Portugalspezialist OLIMAR Reisen einen weiteren Nonstop-Flug ab Frankfurt möglich. Beide Flüge finden mit der Airline Condor statt und sind ab sofort buchbar. Ebenso eine feine Auswahl an Strandhotels, Aktivtouren und Inselkombinationen mit Madeira, die OLIMAR im neuen Sonderkatalog für Porto Santo präsentiert.

Porto Santo besitzt nach wie vor eine Art Geheimtipp-Charakter. Insbesondere für Menschen, die ein ruhiges Badeziel in Südeuropa suchen mit sonnigen, aber nicht all zu heißen Temperaturen, in den Sommermonaten. Die Hauptattraktion des 42 km² großen Eilandes ist ihr langer goldgelber, flach abfallender Feinsandstrand. Urlauber genießen hier eine entspannte Auszeit am Meer - zum Baden und auf Wunsch mit Wassersport. Ob Stand-up-Paddling, Kitesurfen, Delfinbeobachtung oder Tauchgänge: Auf der Insel gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten für den individuelle Freizeitbeschäftigung.

Auch gemütliche Spaziergänge, Jogging und Fahrradfahren gehören zum Standardprogramm, insbesondere auf einer Tour am Meer entlang bieten sich viele Lokale für einen Zwischenstopp an. Ein Mietwagen ist nicht zwingend notwendig, da die Hotels preisgünstige oder kostenfreie Shuttles anbieten und man alternativ mit dem Fahrrad, Squad oder auf einer Jeep-Safari die Insel erkunden kann. Verteilt über die ganze Insel finden sich viele schöne Aussichtspunkte über die Küste, im Hauptort Vila Baleira erinnert das Kolumbus-Museum an die Geschichte Porto Santos.

Hotels für Familien und Paare - die meisten direkt am Meer

OLIMAR bietet auf Porto Santo zehn persönlich ausgewählte Unterkünfte von exklusiv bis preiswert: So wurde das Pestana Hotel Porto Santo Beach Resort & Spa vor wenigen Jahren zu einem der besten Strandresorts Europas gekürt. Wellness mit Saunen und Massagen spielt hier ebenso eine große Rolle wie im Traditionshaus Porto Santo Hotel & Spa. Gästen mit rheumatischen Beschwerden und Hauterkrankungen empfiehlt es sich hier, die Anwendung mit heißem Sand auszuprobieren. Mediziner haben herausgefunden, dass ein Bad im Inselsand bei 40 Grad Celsius heilende Wirkung entfalten kann.

Für ungezwungene Familienferien eignet sich das Aparthotel Luamar, ruhig gelegenen am schönsten Strandabschnitt der Insel "Cabeço da Ponta". Übernachtet wird in praktischen Ferienwohnungen, die sich einen Swimmingpool und die weiteren Hoteleinrichtungen teilen.

Wer es besonders ruhig mag, findet im Hinterland die Quinta do Serrado mit 22 geschmackvoll eingerichteten Zimmern und Suiten. Sie liegt im Norden zwischen dem Pico do Castelo und dem Pico do Facho, dem höchsten Berg auf Porto Santo. Aus inseleigenem Basaltstein und edlen Hölzern erbaut sowie von einer schönen Gartenanlage umgeben, lässt es sich am Pool wie auf der Terrasse gut entspannen, während der Blick weit bis zum Atlantik schweift.

Nonstop-Flug jeden Montag ab Düsseldorf und Frankfurt

Von April bis Oktober 2017 fliegt OLIMAR die Insel Porto Santo erstmalig nonstop mit der Condor an. Jeden Montag von Düsseldorf und erstmalig auch ab Frankfurt in rund vier Stunden. OLIMAR ist der erste Reiseanbieter, der seit vier Jahren Nonstop-Flüge aus Deutschland auf die Insel ermöglicht.

Neuer Sonderkatalog für Porto Santo

Der neue Sonderkatalog "Porto Santo - Urlaub an Portugals goldenem Strand" liegt ab sofort in vielen Reisebüros und kann auch direkt auf der Seite www.olimar.de/kataloge kostenfrei eingesehen und bestellt werden. Die Reisen beziehen sich auf den Zeitraum April bis Oktober 2017.

Bereits jetzt sind alle Flüge, Hotels, Ausflüge und Erlebnispakete buchbar. Bis zum 31. Januar 2017 gewährt OLIMAR Frühbuchervorteile von bis zu 15 Prozent.

Preisbeispiel: Im April 2017 eine Woche im Vila Baleira Hotel Thalasso & Spa, Übernachtung im Doppelzimmer mit Frühstück inkl. Flug ab Frankfurt oder Düsseldorf ab 549 Euro pro Person.

