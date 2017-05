IBA Group siegt bei Wettbewerb zu CSR und Nachhaltigkeit

Minsk, Weißrussland (ots/PRNewswire) - Am 17. Mai hat Sustainable Business, eine führende Edition auf dem Gebiet der sozialen Unternehmensverantwortung (Corporate Social Responsibility, CSR) und nachhaltigen Entwicklung in der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), die Ergebnisse des BestinCSR-Wettbewerbs 2016 bekanntgegeben. IBA Group (http://www.ibagroupit.com) und das Projekt mit dem Titel IT-Förderung in Weißrussland für Menschen mit Behinderungen siegten in der Kategorie Best Case in Weißrussland.

Das von IBA Institute (Mitglied der IBA Group) aufgelegte Projekt IT-Förderung in Weißrussland für Menschen mit Behinderungen war die erste IT-Ausbildungsinitiative für Menschen mit Behinderungen in Weißrussland.

Eine Gruppe von 120 Menschen mit Behinderungen erhielt eine Ausbildung in Systemverwaltung, darunter 89 im Fernstudium. Nach dem Kurs rief IBA Group einen landesweiten Wettbewerb in Systemverwaltung für Menschen mit Behinderungen aus. 45 Kursabsolventen nahmen an dem Wettbewerb teil, und zehn davon qualifizierten sich für die Endrunde. Am Ende des Projekts gaben ehemalige Studierende auf freiwilliger Basis ihre Kompetenzen an Kollegen weiter. Sechs Absolventen wurden IT-Jobs angeboten, darunter der Preisträger.

Nach Worten der Organisatoren des BestinCSR generierte der Wettbewerb während seiner zweijährigen Laufzeit mehr als 50.000 Besuche und fast 10.000 persönliche Stimmabgaben. Die Gewinner wurden auf Basis der Online-Stimmabgaben ausgewählt.

Vladimir Dyubkov, Kanzler des IBA Institute, sagte: "Das Projekt IT-Förderung in Weißrussland für Menschen mit Behinderungen hat mich mit sehr mutigen und standfesten Menschen zusammengebracht und zu neuen Projekten inspiriert. Im März dieses Jahres hat IBA Institute das Projekt Pädagogische und berufliche Befähigung von Menschen mit Behinderungen zur Unterstützung ihrer Chancen auf dem Arbeitsmarkt und Erlangung wirtschaftlicher Eigenständigkeit aufgelegt. IBA Institute hat kürzlich sein 15-jähriges Bestehen gefeiert. Seit unserer Gründung haben mehr als 15.000 Studierende eine Ausbildung am IBA Institute absolviert. Wir tun auch weiterhin unser Möglichstes, um das berufliche Niveau unserer Studierenden anzuheben."

Das Projekt IT-Förderung in Weißrussland für Menschen mit Behinderungen wurde bereits in der Vergangenheit ausgezeichnet, unter anderem als Sieger des CEE Shared Services & Outsourcing Award 2017 in der Kategorie "Beste CSR-Initiative des Jahres" sowie mit dem Preis für soziale Unternehmensverantwortung bei den GSA Awards 2016, ausgerichtet von der Global Sourcing Association.

Die Liste der Gewinner finden Sie unter http://csrjournal.com/24701-obyavleny-pobediteli-konkursa-bestincsr-2016.html

