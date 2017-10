Systech International und Toppan Printing Co., Ltd. arbeiten bei der Bereitstellung von Markenschutzlösungen mithilfe von Systech UniSecure(TM) zusammen

Princeton, New Jersey (ots/PRNewswire) - Systech International, ein weltweit führender Technologieanbieter in den Bereichen Produktsicherheit sowie Verbraucher- und Markenschutz, und Toppan, ein führendes Unternehmen für Druckerzeugnisse und Anbieter innovativer Lösungen für Produktverpackungen und Produktsicherheit, haben heute den Abschluss einer strategischen Vereinbarung bekannt gegeben. Durch den Vertrag ist Toppan in der Lage, als bevorzugter Partner von Systech aufzutreten, um UniSecure(TM) in Japan und auf weiteren Märkten in der Asien-Pazifik-Region zu vermarkten.

"Unsere sich gerade entwickelnde strategische Beziehung mit Toppan ist für unser Unternehmen sehr wichtig. Die dominierende globale Stellung von Toppan, sein unermüdlicher Einsatz für Qualität und die beständige Bereitstellung von hervorragenden Leistungen sind weithin bekannt. Wir sind stolz, dass man die fortschrittliche Technik von Systech und seine etablierte führende Position in der Pharmabranche anerkennt", stellte dazu Scott Magnacca, Senior Vice President und Geschäftsführer von UniSecure bei Systech, fest.

Systech UniSecure ist die einzige bewährte, nicht-additive Produktauthentifizierungslösung, die, ausgehend von einem bestehenden Barcode oder QR-Code, eine einzigartige Kennung kreiert, die nicht dupliziert werden kann und somit Produktauthentizität gewährleistet.

Die Betriebsabläufe beim Drucken sind dynamisch, wodurch Umweltfaktoren zusammenkommen, die Kleinstabweichungen bzw. ein "Rauschen" bei Druckmarken erzeugen. Diese Abweichungen sind zufällig, einzigartig und liegen für jeden Drucker außerhalb einer steuerbaren Auflösung. UniSecure nutzt genau diese Abweichungen aus, indem es die messbaren Muster ermittelt und diese dafür einspannt, ein inhärentes, nicht sichtbares Sicherheitskennzeichen aus den bestehenden Verpackungsdruckmarken zu erzeugen.

Die Möglichkeit, individuelle Produkte auf einzigartige Weise zu erkennen und zu authentifizieren, ist der einzige Weg, Risiken durch Fälschungen und Täuschungen in der Lieferkette abzumildern und gleichzeitig den Markenwert zu schützen und Verbraucherschutz möglich zu machen.

Akihisa Yamamoto, Senior General Manager des Bereichs Security Product Development bei Toppan, sagt dazu: "Wir sind sehr gespannt auf unsere Zusammenarbeit mit Systech. Sie haben eine hervorragende Technologie der dritten Generation geschaffen, die einen echten Unterschied beim Markenschutz und auf dem Gebiet der Verbraucherbindung macht, indem sie in Sachen Sicherheit, Implementierung und Verbraucherverhalten ungeheure Vorteile bietet. Wir sind davon überzeugt, dass es für diese Technologie in Asien einen enormen Markt gibt."

Über Systech International: Systech ist Vorreiter im Bereich Serialisierung und setzt die Maßstäbe für die Zukunft der Authentifizierung. Seit 30 Jahren ist Systech führend bei bewährten Methoden für globale Marken in den Bereichen pharmazeutische Produkte, Life Sciences und Verbrauchsgüter. Zu den Niederlassungen von Systech gehören Büros in Nordamerika, Europa, Indien sowie ein Partnernetzwerk in Südamerika, im Nahen Osten, in China und in Japan. Die cloudbasierten Authentifizierungsdienste von Systech stehen solchen Unternehmen zur Verfügung, die Produkte unverwechselbar identifizieren, authentifizieren und nachverfolgen wollen - vom Hersteller bis zum Endverbraucher.

Über Toppan Printing Co., Ltd.

Toppan Printing Co., Ltd. oder Toppan ist ein weltweit tätiges japanisches Unternehmen für Druckerzeugnisse. Gegründet wurde es 1900 und hat seinen Hauptsitz in Tokio. Als eines der größten Druckereiunternehmen der Welt leistet Toppan einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung von Drucktechniken und dehnt derzeit sein umfangreiches Geschäftsangebot weiter aus. Durch die Verschmelzung solcher Techniken mit den Kapazitäten in den Bereichen Marketing, IT und Kreativität sowie einer Reihe von Verarbeitungstechnologien hat Toppan eine Vielzahl von "Drucktechnologien" entwickelt. Auf dieser Grundlage verfolgt Toppan eine breites Spektrum an Aktivitäten auf drei Geschäftsfeldern: Information & Communication, Living & Industry sowie Electronics.

