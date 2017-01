Stuttgart und Stockholm verbindet Marktführerschaft

Stuttgart (ots) - Nordic Growth Market und Börse Stuttgart sind die führenden Börsenplätze für verbriefte Derivate in Skandinavien und Deutschland

Die Börse Stuttgart und ihre skandinavische Tochtergesellschaft Nordic Growth Market vereinen ein Drittel des europäischen Ordervolumens im börslichen Handel mit verbrieften Derivaten auf sich. Dies geht aus den Umsatzstatistiken der beiden Börsen für Deutschland, Schweden, Finnland, Norwegen und Dänemark hervor. Im Jahr 2016 verzeichnete die NGM bei verbrieften Derivaten rund 3,1 Millionen Kundenorders mit einem Gesamtvolumen von umgerechnet über 10,2 Milliarden Euro. "Damit ist die NGM weiterhin klarer Marktführer im Wachstumsmarkt Skandinavien", sagt Ralph Danielski, Sprecher der Geschäftsführung der Boerse Stuttgart GmbH. Das Handelssegment Nordic Derivatives Exchange (NDX) der NGM für verbriefte Derivate weist in Skandinavien einen Marktanteil von über 60 Prozent auf.

"Insbesondere schwedische Anleger wissen die Vorteile von verbrieften Derivaten zu schätzen", stellt Ralph Danielski fest. "Sie handeln rege mit den Produkten, die Zugang zu einer Vielzahl von Märkten bieten und Investments gemäß der eigenen Marktmeinung und Risikoneigung ermöglichen."

An der Börse Stuttgart wurden 2016 bei verbrieften Derivaten über 3 Millionen Kundenorders im Volumen von rund 26,3 Milliarden Euro ausgeführt. Mit einem Marktanteil von rund 64 Prozent bleibt Stuttgart der führende Börsenplatz für verbriefte Derivate in Deutschland.

Als Marktführer im börslichen Handel für verbriefte Derivate in Europa und Unternehmensanleihen in Deutschland ist die Börse Stuttgart der führende europäische Börsenplatz für Privatanleger. Anleger können in Stuttgart Aktien, verbriefte Derivate, Anleihen, Fonds und Genussscheine effizient und preiswert handeln. Durch ein hybrides Marktmodell, das Handelsexperten in den elektronischen Handel einbindet, gewährleistet die Börse eine äußerst flexible und kosteneffiziente Orderausführung. Für größtmögliche Transparenz und ein Höchstmaß an Anlegerschutz wird der gesamte Handel durch die Handelsüberwachungsstelle als unabhängiges Börsenorgan überwacht. Um die Anleger optimal über die angebotenen Produkte zu informieren, bietet die Börse Stuttgart zahlreiche Bildungsmaßnahmen für Privatanleger, Berater und Interessierte an.

Im November 2008 wurde die zweitgrößte schwedische Börse, Nordic Growth Market NGM AB (NGM), von der Börse Stuttgart übernommen. NGM ist in Schweden neben Nasdaq die einzige von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde zugelassene Börse und nimmt bei der geplanten Erschließung des nordeuropäischen Marktes durch die Börse Stuttgart eine Schlüsselrolle ein. Dabei stehen die Förderung der Transparenz auf allen Handelsebenen, die Informations- und Wissensvermittlung an Privatanleger sowie die Weiterentwicklung der Handelsplattform und des Marktmodells im Mittelpunkt.

NGM bietet die Notierung und den Handel mit Aktien an ihrem NGM Equity Markt sowie den Handel mit verbrieften Derivaten an der Nordic Derivatives Exchange (NDX) an. Mit Nordic MTF unterhält NGM einen multilateralen Handelsplatz für Aktien junger Wachstumsunternehmen.

