Berlin (ots) - Bonial.com (www.bonial.com), Teil der Axel Springer SE, teilt heute mit, dass Fabian Wittleben ab September 2016 die Leitung des neuen globalen Geschäftsbereichs Bonial Services übernehmen wird. Als Managing Director verantwortet er die Geschäftsaktivitäten in den Ländern Deutschland, USA und Frankreich. Zu seinen Aufgaben zählen die Markteinführung neuer Produkte für den stationären Einzelhandel sowie der Aufbau von Kundenbeziehungen.

Der Unternehmensbereich "Bonial Services" entwickelt für Handel und Markenhersteller neue, speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Full-Service-Lösungen und unterstützt seine Kunden mit wertvollem Technologie-Knowhow beim erfolgreichen Ausbau ihrer Online- und Mobil-Auftritte.

Christian Gaiser, CEO und Gründer von Bonial.com: "Fabian Wittleben hat die Entwicklung der neuen Geschäftseinheit maßgeblich mitbestimmt. Er steht für einen Gründergeist, der bei Bonial.com sehr lebendig ist und der für vorhandene Probleme starke Lösungen entwickelt. Wir freuen uns daher sehr heute mitteilen zu können, dass Fabian Wittleben seine umfangreiche internationale Erfahrung und wertvolle Expertise ab sofort in diese wichtige Rolle einbringen wird."

Fabian Wittleben, 33, hat die nachhaltigen Veränderungen des stationären Einzelhandels durch die Digitialisierung von Beginn an miterlebt und mitgestaltet und dabei umfassende Erfahrungen in der Branche erworben. Nach seinem Studium in Asien gründete der diplomierte Betriebswirt ein Unternehmen für Online-Coupons in Hongkong. In Lateinamerika führte Fabian Wittleben ein Unternehmen für digitale Online-Prospekte, finanziert durch den Medienkonzern Grupo Santo Domingo. Danach arbeitete er als interner Berater bei der Axel Springer SE. Zuletzt leitete er für Bonial.com die Akquisition von MeinProspekt, bis dahin die Nummer zwei im deutschen Markt und verantwortete die Post Merger Integration.

Über Bonial.com

Bonial.com gehört zur Axel Springer SE, dem führenden digitalen Verlag in Europa. Das Unternehmen bietet seit dem Start von kaufDA im Jahr 2008 professionelle Lösungen für den stationären Einzelhandel im Bereich Location-based Services und definiert als Innovationstreiber die Zukunft der digitalen Handelswerbung. Mit 8 Millionen Nutzern pro Monat in Deutschland zeigt Bonial.com wie wichtig es modernen Konsumenten ist, sich mit dem Smartphone über Angebote des stationären Einzelhandels zu informieren und sich inspirieren zu lassen, bevor sie ihre Lieblingsgeschäfte vor Ort besuchen.

Bonial.com erreicht mit seinen mobilen Apps und Webseiten weltweit Verbraucher in 11 Märkten: den USA, Deutschland, Frankreich, Spanien, Schweden, Dänemark, Norwegen, Brasilien, Mexiko, Kolumbien und Chile. Mit weltweit mehr als 25 Millionen Nutzern pro Monat verfügt Bonial.com über die größte Reichweiten-Kombination seines Segments und hat sich zum global führenden Netzwerk entwickelt. Der deutsche Gründer Christian Gaiser steht als CEO an der Spitze von Bonial.com.

