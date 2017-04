Barbara Schöneberger im Interview: Ich habe noch nie eine Bewerbung geschrieben

Barbara Schöneberger ganz entspannt im Journey-Interview. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7974 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Coca-Cola Deutschland/Gero Breloer für Coca-Cola" Bild-Infos Download

Berlin (ots) - TV-Entertainerin Barbara Schöneberger (43) hat in ihrem Berufsleben schon einiges mitgemacht, eines ist ihr aber fremd: "Ich habe noch nie in meinem Leben eine Bewerbung geschrieben. Noch nicht mal einen Lebenslauf verfasst", verriet die Moderatorin in einem Interview mit Coca-Cola Journey, dem Online-Magazin von Coca-Cola. "Ich dachte mir kürzlich echt: Wenn du jetzt deinen Job beim Fernsehen verlierst und im Büro arbeiten müsstest, könnte ich nicht mal Powerpoint oder Excel-Tabellen. Ich kann gar nichts." Sie sei froh, wenn sie ihren Computer geöffnet und angeschaltet bekomme und das Schreibprogramm finde. "Als Bürokraft müsste ich nochmal einen Aufbaukurs machen."

Die in München geborene Schöneberger ist seit fast 20 Jahren in diversen Formaten im Fernsehen zu sehen, hat drei Musik-Alben veröffentlicht, und bringt seit 2015 ihre eigene Frauenzeitschrift ("Barbara") heraus. Dabei habe sie sich erfolgreich aus einer Schublade rausgearbeitet und -gealtert. "Früher war ich jung, blond und vollbusig. Heute bin ich alt, blond und vollbusig. Eine Schublade tiefer."

Barbara Schöneberger spricht im neuen TV-Spot des Mineralwassers ViO die Mama der Flaschenfamilie. Das vollständige Interview lesen Sie unter http://ots.de/pKpbf

Pressekontakt:

Original-Content von: Coca-Cola Deutschland, übermittelt durch news aktuell