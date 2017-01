Schöne Geschichte: Die dritte Staffel "Reign" auf sixx ab 5. Januar 2017

Im Bild: Schwere Zeiten für die junge Königin Mary (Adelaide Kane, M.): Ihre Cousine Elizabeth (Rachel Skarsten, r.) und ihre intrigante Schwiegermutter Catherine (Megan Follows, l.) haben sich gegen sie verschworen. Einmal eine Königin sein, in schimmernden Ballkleidern durch ein Märchenschloss tanzen - davon träumen kleine Mädchen! Dass ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Einmal eine Königin sein, in schimmernden Ballkleidern durch ein Märchenschloss tanzen - davon träumen kleine Mädchen! Dass das überhaupt nicht so toll ist, das erfährt die junge Königin Mary Stewart (Adelaide Kane) auch in der dritten Staffel des poppigen Intrigenspiels "Reign": In England ist mit Elizabeth I. eine gefährliche Rivalin am Werk. Umso schlimmer, dass Marys verstoßene Schwiegermutter Catherine de Medici mit dieser paktiert. Um Geld für den drohenden Krieg in Schottland aufzutreiben, wendet sich Mary an den verwegenen Freibeuter Martin. Der erwartet allerdings ganz besondere Gegenleistungen ... sixx zeigt die Free-TV-Premiere der dritten Staffel "Reign" ab Donnerstag, 5. Januar 2017, jeweils um 20:15 Uhr.

Inhalt: Der Himmel über Marys (Adelaide Kane) Thron verdüstert sich. Während König Francis (Toby Regbo) sie mehr denn je liebt, droht ihre schottische Heimat in die Hände ihrer machthungrigen, englischen Cousine Elizabeth (Rachel Skarsten) zu fallen. Um Geld für den Krieg aufzutreiben, verpflichtet die Königin sogar den umtriebigen Freibeuter Martin (Saamer Usmani). Ihre intrigante Schwiegermutter Catherine (Megan Follows), die insgeheim zu Elizabeth übergelaufen ist, hat jedoch einen teuflischen Plan: Mit Hilfe falscher Zeugen soll die katholische Mary gegenüber dem verbündeten Papst der Untreue bezichtigt werden. Auf diese Weise würden sich ihre schottischen Untertanen gegen sie auflehnen und damit das Feld für Elizabeth frei machen. Und die erfahrene Ränkeschmiedin Catherine hat sogar noch ein Ass im Ärmel: Sie will die "Virgin Queen" Elizabeth mit ihrem jungen Sohn Charles (Spencer Macpherson) verheiraten. Da Charles der französische Thronfolger ist, kann sie so auch Marys Position auf dem Kontinent angreifen. Als König Francis Mary zu allem Überfluss eröffnet, dass er wegen seiner Krankheit bald sterben wird, scheint alle Hoffnung verloren ...

- Maria "Mary" Stewart ist durch die zahlreichen Bücher, Stücke und Filme über ihr bewegtes Leben das wohl bekannteste Mitglied des schottischen Königshauses. Mary folgte im Alter von nur sechs Tagen ihrem Vater auf den Thron. Sie wurde später in England als Verschwörerin gegen Elizabeth I. auf dem Schafott hingerichtet und war die letzte römisch-katholische Herrscherin in Schottland.

- Die Schottenkönigin wurde in den unzähligen Verfilmungen u.a. von Katharine Hepburn, Vanessa Redgrave oder Annie Giradot interpretiert. Bereits ganz zu Beginn der bewegten Bilder produzierte Thomas Edison 1895 einen nur wenige Sekunden langen Film namens "The Execution of Mary, Queen of Scots", in dem einer der ersten, blutigen Filmtricks gezeigt wird: Die Schauspielerin, die ihren Kopf auf das Schafott legt, wird "unsichtbar" für den staunenden Betrachter zwischen zwei Frames durch einen Dummy ersetzt, dem sodann der Kopf abgeschlagen wird.

"Reign" (OT: "Reign") 18 Folgen der dritten Staffel Ab 5. Januar 2017, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA 2015 Genre: Serie/Historiendrama Creators: Laurie McCarthy, Stephanie Sengupta

