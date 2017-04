maxdome widmet dem französischen Film ein Themenspecial anlässlich der Präsidentschaftswahlen - "Drei-Farben-Trilogie", "Ziemlich beste Freunde", "Die fabelhafte Welt der Amélie" jetzt bei maxdome

München (ots) -

Bevor am 23. April die Wahl zum französischen Präsidenten beginnt, widmet die maxdome-Redaktion dem französischen Film einen Themenschwerpunkt und empfiehlt seinen Nutzern cineastische Werke, die Annäherungen zum Gemütszustand der Kulturnation liefern. Den Ausgangspunkt bildet die "Drei-Farben-Trilogie" von Krzysztof Kieslowski, die der Trikolore gewidmet ist und den Wahlspruch "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" in sehr unterschiedlichen Facetten beleuchtet. Vom multikulturellen und religiösen Miteinander erzählt die erfolgreiche Komödie "Monsieur Claude und seine Töchter". Um wahre Freundschaft geht es in der Tragikomödie "Ziemlich beste Freunde". "L'Auberge Espagnole - Wiedersehen in St. Petersburg" ist eine Ode an ein Europa ohne Grenzen und die vielleicht unterhaltsamste Motivation für ein Erasmus-Studium. Weitere Werke sind Jean Renoirs "Weiße Margeriten", ein Sittengemälde der Pariser Belle Époque mit Ingrid Bergmann, "Die fabelhafte Welt der Amélie" mit einer hinreißenden Audrey Tautou sowie den Parade-Galliern "Asterix & Obelix - im Auftrag ihrer Majestät". Der Themenschwerpunkt "Vive la France" steht zum Abruf unter http://www.maxdome.de/collections/120727/201909.html. Pressekontakt: ProSiebenSat.1 Media SE Matthias Bohlig Tel.: +49 (0)89 9507 2344 Matthias.bohlig@prosiebensat1.com

