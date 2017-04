Auszeichnungen für ARD/WDR-Reportermagazin "neuneinhalb"

Köln (ots) -

Gleich vier Sendungen des jungen gesellschaftspolitischen ARD/WDR-Magazins "neuneinhalb - Deine Reporter" haben gestern Abend (26.4.2017) bei der 12. Ökofilmtour 2017 in Potsdam den Kinder- und Jugendfilmpreis gewonnen. Ausgezeichnet wurden die "neuneinhalb"-Folgen "Ab zum Teich: Lea hilft den Kröten auf die Sprünge", "Ausgetütet: Jona bekämpft die Plastikflut", "Grünes Wunder: Können Algen das Klima retten?" sowie "Spinnereien: Faszination auf acht Beinen". "neuneinhalb"-Reporter Johannes Büchs und WDR-Redakteurin Manuela Kalupke nahmen den Preis im Namen des Teams entgegen. Das Umwelt- und Naturfilm-Festival ehrt Produktionen, "die gründlich recherchiert sind, die Probleme aufdecken und eine originelle, mutige weltoffene Sicht auf (Über-)Lebensfragen haben". Verliehen wird der Kinder- und Jugendfilmpreis von der Heinz Sielmann-Stiftung. Die Auszeichnung ist mit 5000 Euro dotiert. Auch beim renommierten 25. Kinder-Medien-Festival "Goldener Spatz" (11. bis 17 Juni in Erfurt und Gera) sorgt "neuneinhalb - Deine Reporter" für Aufsehen: Heute wurde bekannt gegeben, dass die "neuneinhalb"-Folge "Leben mit Autismus - Zu Besuch in Timos Welt" (Autorin: Nasibah Sfar, Reporterin: Siham El Maimouni; Produktion: tvision GmbH; WDR-Redaktion: Manuela Kalupke) in der Kategorie "Information/Dokumentation" nominiert ist. "neuneinhalb - Deine Reporter" zeigt jede Woche im Ersten (nächste Sendung Samstag, 29.4., 8.15 Uhr), bei KiKA (Sonntag, 8.50 Uhr) und im Internet (neuneinhalb.wdr.de) Beiträge zu aktuellen Themen aus Politik, Umwelt und Gesellschaft. Das Reporterteam bestehend aus Siham El Maimouni, Jana Kruck, Johannes Büchs und Robert Meyer bringt eine breite Themenpalette für jeden verständlich auf den Punkt, und immer spielt die Perspektive der jungen Zuschauer eine besondere Rolle. Das journalistische Kindermedienangebot "neuneinhalb - Deine Reporter" wird im Auftrag der ARD unter Federführung des WDR für Das Erste und den KiKA produziert. Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

