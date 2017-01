Stargeiger Daniel Hope setzt seine erfolgreiche Moderation bei WDR 3 fort

Köln (ots) -

Am kommenden Sonntag startet Daniel Hope sein zweites Jahr bei WDR 3. "Ich freue mich sehr", sagt WDR 3-Programmchef Karl Karst, "dass Daniel Hope nach seinem erfolgreichen ersten Jahr bei WDR 3 auch 2017 jeden Sonntag mit WDR 3 persönlich bei uns zu hören sein wird. Daniel Hope ist nicht nur ein Weltklasse-Geiger und genialer Musikkenner, sondern auch ein selten begabter Moderator, der unsere Hörer begeistert." Seit Januar 2016 moderiert Daniel Hope jeden Sonntag von 13.00 bis 15.00 Uhr Sendung WDR 3 persönlich mit Daniel Hope. Die Begeisterung der WDR 3 Hörer reicht von "bezaubernde Kommentare, hervorragende Musik", über "die Sendung ist großartig, wunderbar" bis hin zu "einfach genial". Neu ab 2017 ist, dass die Sendungen mit Daniel Hope als "Stream on Demand" eine Woche lang über www.wdr3.de nachgehört werden können. Die erste Sendung 2017: WDR 3 persönlich mit Daniel Hope WDR 3, Sonntag, 8. Januar 2017, 13.04 - 15.00 Uhr Informationen zur Sendung WDR 3 persönlich mit Daniel Hope gibt es auf www.wdr3.de und am WDR 3-Hörertelefon 0221 56789 333. Fotos unter ARD-Foto.de

