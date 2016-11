Köln (ots) -

Eine Woche nach der Wahl von Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten stellt sich der amtierende Präsident Barack Obama den Fragen von Klaus Brinkbäumer, Chefredakteur DER SPIEGEL, und Sonia Seymour Mikich, Chefredakteurin des WDR. Themen des Interviews sind unter anderem die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten, die Bilanz der Regierungszeit Obamas und das deutsch-amerikanische Verhältnis. Das Interview wird am Donnerstag, den 17. November, um 20.11 Uhr, im Ersten gesendet. tagesschau.de und SPIEGEL ONLINE streamen das Interview zeitgleich um 20.11 Uhr und begleiten es im Netz und in den Sozialen Medien. Das Nachrichten-Magazin DER SPIEGEL berichtet ausführlich in seiner Ausgabe am 19. November. Redaktion: Friederike Hofmann Phoenix sendet das Interview am selben Abend in "Der Tag" ab 23.00 Uhr.

