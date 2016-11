Journalistenpreis Informatik für den WDR: "Quarks & Caspers: Cyberwar" ausgezeichnet

Köln (ots) -

Die Sendung "Cyberwar - 7 Dinge, die Sie wissen sollten" aus der WDR-Reihe "Quarks & Caspers" wurde am Dienstagabend (15.11.) in Saarbrücken mit dem Journalistenpreis Informatik ausgezeichnet. Das Team, bestehend aus Axel Bach, Ralph Caspers, Ulf Kneiding, Jakob Kneser, Peter Krachten, Wolfgang Lemme, Carsten Linder, Haluka Maier-Borst, Frank Nischk, Birgit Quastenberg, Jan Rähm und Jörg Schieb, erhielt den mit 5000 Euro dotierten Hauptpreis in der Kategorie Fernsehen. Die Sendung überzeugte die Jury "mit einer eindringlichen, sehr bunten Bildsprache und einer Vielzahl von unterschiedlichen Beiträgen". "Quarks & Co: Cyberwar - 7 Dinge, die Sie wissen sollten" (Erstausstrahlung: 15.3.2016 im WDR Fernsehen) beschäftigt sich mit dem Thema IT-Sicherheit. "Mit Szenarien wie einem simulierten Angriff im Labor, einer erfundenen Geschichte um einen Senior und seine Enkelin bis hin zu investigativ anmutenden Dokumentationen gelingt es dem Beitrag, nicht nur für IT-Sicherheit zu sensibilisieren, sondern auch die Methoden dahinter zu erklären", so die Jury weiter. Der Journalistenpreis Informatik wird seit 2006 von der saarländischen Staatskanzlei und der Universität des Saarlandes verliehen. Die prämierte Sendung in der WDR-Mediathek: http://www1.wdr.de/fernsehen/quarks/sendungen/cyberwar- uebersicht100.html Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de twitter.com/WDR_Presse

