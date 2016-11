Köln (ots) -

Am 19. und 24. November 2016 präsentiert WDR 4 Status Quo in NRW, und es wird das letzte Mal sein, dass die Fans die Band in der gewohnten Form, nämlich mit Stromgitarren, erleben können. Tom Petersen spricht im Beatcafé auf WDR 4 mit Status Quo-Bandchef Francis Rossi. Das Erfolgsrezept von Status Quo ist so einfach wie effektiv: Ihr Gute-Laune-Boogie begeistert Rockfans auf der ganzen Welt seit über 50 Jahren, und das ohne nennenswerte Veränderung. Im Beatcafé auf WDR 4 zeichnet Tom Petersen mit dem Quo-Bandchef Francis Rossi die Karrierestationen nach, von den psychedelisch-verspielten Anfangstagen über die große Zeit in den 70ern bis hin zum "In the Army now"-Spätwerk und dem "Bula Quo"-Spielfilm. Francis Rossi, mittlerweile 67 Jahre alt, erwies sich erneut als unterhaltsamer und humorvoller Erzähler, der Ehrgeiz, Geschäftsbewusstsein und typisch britische Selbstironie wunderbar verbinden kann. Rock on, Status Quo! Moderation und Redaktion: Tom Petersen http://www1.wdr.de/radio/wdr4/programm/sendungen/beatcafe/beatcafe-st atus-quo-special-100.html Foto unter ARD-Foto.de

