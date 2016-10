ARD-Themenwoche "Zukunft der Arbeit" - das Programmangebot im WDR

Köln (ots) -

Der WDR beteiligt sich an der ARD-Themenwoche "Zukunft der Arbeit" (30. Oktober bis 5. November 2016) mit umfangreichen Angeboten im Fernsehen, im Hörfunk und im Internet. Die vom WDR produzierten Beiträge sind im Ersten und im WDR Fernsehen zu sehen, auch die WDR-Radios haben Sendungen zum Thema "Zukunft der Arbeit" im Programm. Was passiert mit meinem Arbeitsplatz, und werde ich von meinem Verdienst gut leben können? Was müssen Kinder heute lernen, um morgen gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben? Mit diesen und weiteren Fragen zum Thema "Zukunft der Arbeit" befasst sich die ARD-Themenwoche - und auch der WDR bietet dazu ein breit gefächertes Programm. So fragt zum Beispiel "Quarks & Co" in der Folge "Außer Kontrolle? Wenn Computer die Macht übernehmen" am 5. November um 12.25 Uhr im WDR Fernsehen, was passiert, wenn Maschinen intelligenter werden als der Mensch (weitere Infos: quarksundco.de). Auch "Die Sendung mit der Maus" blickt am 30. Oktober im Ersten um 9.30 Uhr, im KiKA um 11.30 Uhr (Wiederholung: WDR Fernsehen, 5. November, 11.30 Uhr) auf die Arbeitswelt in all ihren Facetten und erklärt den künftigen Arbeitnehmern, wie Arbeit funktioniert (weitere Infos unter wdrmaus.de). Mit hoch qualifizierten Menschen, die wegen einer Behinderung keinen oder nur sehr schwer einen Job bekommen, befasst sich das ARD-Radiofeature "Schwer behindert" am 30. Oktober 2016 um 11.05 Uhr auf WDR 5 (Wiederholung: 31. Oktober, 20.05 Uhr). Eine Übersicht über das Programmangebot des WDR in der ARD-Themenwoche "Zukunft der Arbeit" und ausführliche Pressetexte zu den WDR-Sendungen im WDR Fernsehen und im Ersten, im Hörfunk und Online finden Sie auf themenwoche.wdr.de, eine PDF mit den WDR-Angeboten zur Themenwoche finden Sie in der WDR Presselounge: presse.wdr.de. Das gesamte Programm aller Sender zur ARD-Themenwoche finden Sie unter themenwoche.ard.de. Besuchen Sie auch unsere Presselounge: presse.wdr.de twitter.com/WDR_Presse

Pressekontakt:

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell