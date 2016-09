WDR 5 Stadtgespräch am 6. Oktober 2016 aus Essen: "No-Go-Areas" im Ruhrgebiet - Ist der Staat machtlos gegen Gewalt und Kriminalität

Köln (ots) -

Essen Altenessen gehören zu den heißesten Pflastern in Nordrhein-Westfalen. Hier herrscht das Gesetz der Straße, das Recht des Stärkeren. Sicherheitsgefühl - Fehlanzeige. Die Polizei ist teilweise machtlos gegen ein kriminelles Milieu, das ein gut organisiertes Eigenleben führt. Schießereien auf offener Straße, Bandenkriminalität und Armut sind Kennzeichen dieser Parallelgesellschaft. Immer wieder spielen auch Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten libanesischen Familien eine Rolle. Oberbürgermeister Thomas Kufen will die Entstehung rechtsfreier Räume unbedingt verhindern. Gibt es diese denn überhaupt? Aus Sicht von Kritikern und Anwohnern sind sie schon längst Realität. Wie können Stadt und Polizei scheinbar "verlorene" Stadtteile wieder lebenswert machen? Wie können Staatenlose eine Perspektive bekommen und sich eine legale Existenz in ihrer Heimatstadt aufbauen? Über diese Fragen diskutieren im "WDR 5 Stadtgespräch" Thomas Kufen (Oberbürgermeister der Stadt Essen), Frank Richter (Polizeipräsident Essen),Thomas Rüth (Sozialarbeiter) und Ibrahim Fakhro (Verein Familien-Union). Moderation: Thomas Koch, Olaf Biernat Redaktion: Johannes Kirsch, Ralf Becker Informationen zur Sendung unter WDR.de/k/stadtgespraech_essen. Sende- und Terminhinweis: Donnerstag, 6. Oktober 2016 ab 20.05 Uhr, live auf WDR 5 Ort: Zeche Carl, Wilhelm-Nieswandt-Allee 100, 45326 Essen Adresse für Navi: Hausnummer 123 (Straßenseite gegenüber). Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

Pressekontakt:

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell