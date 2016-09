WDR 4: Das Disco-Schiff legt wieder ab!

Köln (ots) -

Abbas "Dancing Queen", "Satisfaction" von den Rolling Stones oder Justin Timberlakes "Can't stop the feeling" - wenn die WDR 4 Disco 44 ihre Pforten öffnet, können sich die Gäste auf ein breites Musik-Spektrum freuen. DJ Stefan Verhasselt legt die schönsten Lieblingshits aus den letzten Jahrzehnten auf und sorgt für gute Partylaune. Am Freitag, 7. Oktober 2016, verlegt die WDR 4 Disco 44 ihre Feierlocation auf die MS RheinEnergie und lädt zum Tanzen und Feiern mit Rheinpanorama ein. "In den 70ern und 80ern sind extrem viele Hits entstanden, die heute in der 2. oder 3. Version den Weg in die Charts finden", so WDR 4-Musikchef Michael Zimmermann. "Diese Dauerbrenner werden für ordentlich gute Stimmung auf der MS RheinEnergie sorgen." Egal ob 44, älter oder jünger - wer gerne tanzt, ist hier richtig. Aber auch "Tanzmuffel", die gerne noch mal ihr Lieblingslied hören wollen, kommen auf ihre Kosten. Feiern, tanzen, mitsingen bei der WDR 4 Disco 44 - und dabei das tolle Rheinpanorama genießen. Um 20 Uhr legt das Partyschiff ab - bis 23 Uhr dauert die Discofahrt über den Rhein, die Bordparty endet um 1 Uhr. Die Karten sind für 22,00 Euro bei der KD-Agentur an der Frankenwerft oder unter kd-event.de erhältlich. WDR 4 Disco 44 Freitag, 7. Oktober 2016 MS RheinEnergie Frankenwerft (Wegbeschreibung zur Anlegestelle) 50667 Köln Karten: 22,00 Euro Einlass: ca. 19:00 Uhr Köln, Fahrt: 20:00 - 23:00 Uhr (Bordparty bis 1:00 Uhr) Alle Infos auf wdr4.de. Besuchen Sie auch die WDR-Presseloung: presse.wdr.de

