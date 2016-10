Egencia macht Smartwatches für Geschäftsreisende noch smarter

München (ots/PRNewswire) - Eine plattformübergreifende Anwendung jetzt auch für Apple Watch und Android Wear

Die verbraucher-orientierte App für Geschäftsreisende von Egencia® ist jetzt auch für Apple Watch und Android Wear verfügbar. Damit bietet der Geschäftsreisespezialist noch mehr Komfort beim Verwalten von Geschäftsreisen: Reisende können nun von der Desktopnutzung zu Mobil und Smartwatch wechseln, ohne einen Datenverlust befürchten zu müssen.

"Egencia kommt den Anforderungen der Geschäftsreisenden nach Verbraucher-Qualitätsprodukten nach. Weil wir unsere eigene Technologie haben, betreiben und weiterentwickeln, können wir schnell auf Wünsche reagieren und unsere App für die sogenannten Wearables schnell auf den Markt bringen", sagt Michael Gulmann, Vice President Global Product, Egencia.

Reisende heutzutage haben unterwegs im Schnitt drei mobile Endgeräte im Gebrauch und sie erwarten, dass ihre Informationen und Einstellungen auf allen unterbrechungsfrei und übersichtlich verfügbar sind, egal wie groß der Screen auch ist.

Mit ihrem übersichtlichen Design zeigt die Egencia App für Wearables alle wichtigen Hinweise auf einen Blick. Sie ist ein diskreter, persönlicher Assistent unter dem Ärmel, der während der Reise Schritt-für-Schritt-Anweisungen in Echtzeit sendet. Dazu gehören sowohl Reisehinweise als auch kartengesteuerte Wegbeschreibungen sowie eine Auswahl an verfügbaren Beförderungsmitteln, um an den Zielort zu gelangen. Wenn ein Reisender Hilfe benötigt, genügt ein Tippen auf die Uhr, um den Egencia Kundenservice zu kontaktieren.

Die Egencia App für Apple Watch ist für die jüngste Version von watchOS entwickelt worden. Wenn Reisende die Egencia App auf ihrer Uhr aufrufen, zeigt sie aktuelle Informationen, die automatisch im Hintergrund aktualisiert werden. Die App verfügt auch über Funktionen, die ursprünglich für andere Endgeräte entwickelt wurden, wie die Egencia AssistMe®-Funktion für den direkten Draht zum Reiseberater sowie die Integration des Routenplaners Citymapper und die Anbindung an den Fahrdienstleister Uber.

Für noch mehr Unterbrechungsfreiheit hat Egencia kürzlich auch seine Hotelplattform für mobil neu gestaltet und vereinheitlicht. Geschäftsreisende haben jetzt dasselbe Nutzererlebnis wie bei der Desktopversion, egal ob sie iPhone-, iPad- oder Android-Geräte nutzen. Egencia hat sich dabei am mobilen Design orientiert, wie es auch bei Expedia®, Hotels.com® und anderen Schwestermarken genutzt wird. Die vorgenommenen Verbesserungen beruhen auf Nutzertests und umfassen Änderungen bei der kartenbasierten Suche sowie der Darstellung von Hotelausstattung und weiterer Informationen wie beispielsweise Reisevorschriften, Stornierungsregelungen und Möglichkeiten Treuepunkte zu sammeln.

Die Apps für Apple Watch und Android Wear sind ab sofort im App Store und Google Play verfügbar. Das Hotel-Update für iOS und Android wird später in diesem Monat erhältlich sein.

