Nora Tschirner hält sich nicht an Diäten

Hamburg (ots) - Für Nora Tschirner gilt: Verbiegen ist nicht und stemmt sich gegen verordnete Schönheitsideale ihrer Branche - ob bei Castings, am Set oder auf dem roten Teppich. "Egal wie man von Natur aus gebaut ist, man findet immer etwas, in das man sich hineinsteigern kann, das sozusagen optimierbar wäre. Ich habe mich vor etlichen Jahren entschieden, da gegenzusteuern, mich nicht mehr zu kasteien", erzählt die Schauspielerin im EMOTION-Interview (Ausgabe 6/17 ab morgen im Handel, www.emotion.de). "Wenn ich den Impuls kriege, vor einer Unterwäscheszene zu trainieren oder Diät zu machen, erteile ich mir ein Sportverbot und befehle mir: 'Nö. Nora, du isst jetzt einfach ganz normal weiter'."

Auch bei öffentlichen Auftritten hat sie ihre Prinzipien. "Ich habe beispielsweise beschlossen, nicht mehr in gesponserten Sachen über den roten Teppich zu gehen. Sondern nur noch in Kleidung, die ich selbst bezahlt habe", sagt die gebürtige Ost-Berlinerin. "Ich kenne keinen in meiner Branche, der ernsthaft 5000 Euro für ein Kleid ausgeben würde - ich selbst würde das auch nie machen, warum sollte ich also so tun, als ob das vollkommen normal wäre und damit bei den Fans Bedürfnisse kreieren?", fragt die 35-Jährige. "Und dann diese ewigen Quatsch-Regeln, alles nur einmal anzuziehen und so. Ich hatte sogar mal ernsthaft überlegt, mir eine Art Rote-Teppich-Uniform zuzulegen."

Als Teenager hatte Tschirner noch einiges an sich auszusetzen: "Lange Finger, kleine Oberweite, breite Augenbrauen, die ich zu MTV-Zeiten gezupft habe. Alles Dinge, die ich heute wunderbar finde", so die ehemalige Moderatorin. "Spannend auch: Ich habe damals viel Cola getrunken, viel geraucht, hatte viel Stress. Ich war ultradünn, fand mich an machen Tagen 'hot', aber glücklich war ich meistens nicht. Ich halte mir immer vor Augen, dass ich nicht eines Tages auf dem Sterbebett sagen werde: 'Ich hatte ein glückliches Leben, weil ich irgendwann in die Mustergröße reingepasst habe'. Generell trägt äußerliche Selbstoptimierung nicht wirklich etwas zum Lebensglück bei", so Nora Tschirner im EMOTION-Interview.

