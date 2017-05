Einladung zu Preview, Kurzinterviews und Fotocall von "Zorn - Kalter Rauch" in die Oper Halle

Ein Dokument

Leipzig (ots) - In Kürze wird der fünfte Teil der "Zorn"-Krimireihe "Kalter Rauch" im Ersten gesendet. Eine Woche vor der Ausstrahlung (Sendung 1. Juni, 20.15 Uhr im Ersten) laden die Stadt Halle und der MDR zu einer öffentlichen Preview mit den Hauptdarstellern Stephan Luca als Zorn und Axel Ranisch als Schröder am 25. Mai in das Opernhaus Halle ein. Das filmkombinat Nordost produzierte den Krimi im Auftrag des MITTELDEUTSCHEN RUNDFUNKS und der ARD Degeto. Regie führte der Krimi-erfahrene Andreas Herzog nach dem Drehbuch von Bestseller-Autor Stephan Ludwig. In weiteren Rollen spielen Devid Striesow, Sylvester Groth, Katharina Nesytowa, Alice Dwyer und Steffi Kühnert. Die Redaktion liegt bei Jana Brandt und Melanie Brozeit (MDR) sowie Katja Kirchen (ARD Degeto).

Zur Preview von "Zorn - Kalter Rauch" laden die Stadt Halle und der MDR herzlich ein:

am Donnerstag, 25. Mai 2017 ab ca. 19 Uhr (Beginn Fotocall mit allen anwesenden Schauspielern, Stab und OBM / Preview-Beginn: 20 Uhr) in das Opernhaus Halle Universitätsring 24, 06108 Halle

Es erwarten Sie in Anwesenheit des Oberbürgermeisters der Stadt Halle Bernd Wiegand, der Autor Stephan Ludwig, der Produzent Jens Körner, die zuständige MDR-Redakteurin Melanie Brozeit sowie die Schauspieler Stephan Luca (Zorn) und Axel Ranisch (Schröder).

Der Eintritt zur Film-Premiere ist kostenfrei. Eine Anmeldung unter Angabe von Name, Telefonnummer und Kartenanzahl ist erforderlich und ab sofort möglich unter: repraesentation@halle.de oder Telefon: (0345) 2 21 41 10

Zum Inhalt:

In "Zorn - Kalter Rauch" ist nichts mehr, wie es einmal war: Hauptkommissar Claudius Zorn sollte sich eigentlich freuen, schließlich bekommt seine Freundin Malina bald ihr gemeinsames Kind. Doch die werdende Mutter verhält sich seltsam, Zorn verdaut nicht ganz, dass sein ehemaliger Untergebener Schröder jetzt sein Vorgesetzter ist, und dann regnet es auch noch Fische auf die Stadt. Bei der morgendlichen Reinigungsaktion findet man zudem ein künstliches Hüftgelenk, das einer Frau Zettel eingesetzt wurde. Die ist allerdings verschwunden. Deren Mann, ein ehemaliger Popstar, wiederum kann den Ermittlern nicht helfen. Oder will er nur nicht? Was die Ermittler nicht wissen: Zettel wird mit dem Tod bedroht. Und als ob das noch nicht genug ist, wird auch noch im Zoo ein Pfleger von einem Elefanten getötet. Zorn und Schröder versuchen herauszubekommen, ob und wie das alles zusammenhängt. Zu allem Überfluss bröckelt auch noch die Beziehung zwischen Malina und Claudius Zorn und er muss sich entscheiden, Privates ordnen ...

Zum Veranstaltungsablauf am 25. Mai:

18:00 - 19:00 Presseinterviews ca. 19:00 Uhr Fotocall mit den anwesenden Schauspielern, dem OBM der Stadt Halle sowie dem Produzenten, dem Autor und der MDR-Redakteurin 20 Uhr Beginn Preview im Anschluss Get together

Bitte teilen Sie uns mit beigefügtem Antwortformular bis spätestens 24. Mai 2017 mit, ob wir uns auf Ihr Kommen freuen dürfen. Ansprechpartner vor Ort ist Bianca Hopp: (0172) 6 38 05 45

