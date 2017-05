Presse- und Fototermin zur ARD-Themenwoche "Woran glaubst Du?" am 29. Mai in Berlin

ein Dokument zum Download

Leipzig (ots) - "Woran glaubst Du?" fragt die ARD-Themenwoche 2017 und lenkt in Fernsehen, Radio und Internet den Blick auf die vielen Facetten dieses gesellschaftlich relevanten Themas. Das breit gefächerte Programmangebot zeigt: Glauben hat viele Gesichter - in Dokumentationen, Reportagen, Porträts, Talks, Serien und Fernsehfilmen.

Die Senderverantwortlichen von ARD, Das Erste und dem federführenden MDR informieren Sie über Programmhöhepunkte und ausgewählte Projekte der diesjährigen ARD-Themenwoche: Erstmals vorgestellt werden z. B. ein ARD-weites Multimediaprojekt sowie ein aktuelles Datendossier zum Thema. Als Gesprächspartner erwarten Sie außerdem zahlreiche Programmacher und Schauspieler. Mit dabei sind auch einige der Menschen, die der Plakatkampagne der diesjährigen ARD-Themenwoche ihr Gesicht geliehen haben.

Montag, 29. Mai 2017 um 10.00 Uhr zum Fototermin um 11.30 Uhr zur Pressekonferenz mit anschließender Möglichkeit zu Einzelinterviews (ab 12.30 Uhr)

Soho House 2. OG Torstraße 1 10119 Berlin

Bitte teilen Sie uns bis Dienstag, 23. Mai, mit beigefügtem Antwortformular per E-Mail an post@planpunkt.de mit, ob wir Sie begrüßen dürfen.

Für Fotos und Interviews stehen Ihnen Prof. Dr. Karola Wille, ARD-Vorsitzende und MDR-Intendantin, Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen, Wolf-Dieter Jacobi, Vorsitzender der ARD-Fernsehkommission und MDR-Programmdirektor, Nathalie Wappler, Vorsitzende der ARD-Hörfunkkommission und MDR-Programmdirektorin und MDR-Fernsehfilmchefin Jana Brandt zur Verfügung.

Weiterhin anwesend sind für den FilmMittwoch "Atempause" (MDR/SWR, 14.06.), der Schauspieler Carlo Ljubek sowie Regisseurin Aelrun Goette und Redakteurin Melanie Brozeit; für den Tatort "Level X" (MDR, 11.06.) die Schauspieler Karin Hanczewski und Wilson Gonzalez Ochsenknecht, für den Spielfilm "Die Konfirmation"(ARD Degeto, 16.06.) die Schauspieler Ulrike C. Tscharre, Ben Braun und Tim Litwinschuh; für die "Lindenstraße" Rebecca Siemoneit-Barum und Martin Walde; für "In aller Freundschaft" Andrea Kathrin Loewig und Thomas Rühmann, für "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" Roy Peter Link und Mike Adler.

www.themenwoche.ARD.de

Pressemappen zur ARD-Themenwoche sowie zu den fiktionalen Highlights im Ersten sind für akkreditierte Medienvertreter in der Rubrik "Pressemappen" beim Pressedienst Das Erste verfügbar. Dort stehen im Vorführraum zur Ansicht auch der Tatort "Level X" sowie die Filme "Atempause" und "Die Konfirmation" bereit.

Die multimediale Pressemappe zur ARD-Themenwoche ist zudem frei verfügbar auf http://ard.de/home/intern/ARD_Intern_Startseite/84050/index.html und auf der MDR-Homepage unter http://mdr.de/presse/pressemappen/index.html zum Download.

Pressekontakt:

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell