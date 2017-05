Vernetztes Medienhaus nimmt Kontur an

Leipzig (ots) - MDR-Rundfunkrat: Strategiekompass immer wieder neu justieren

Der MDR setzt den eingeschlagenen Weg fort und gibt mit der Entwicklung zu einem multimedialen integrierten Medienhaus strategische Antworten auf die veränderten Mediennutzungsgewohnheiten der Menschen. Seit dem 1. Januar 2016 setzen die Redaktionen organisatorische Veränderungen um und arbeiten für Fernsehen, Radio und Telemedien vernetzt. Zur trimedialen Verschmelzung der Redaktionsarbeit kamen auch Neuordnungen in der Außenpräsentation. So treten seit einem Jahr Fernseh-Nachrichten, Online-Nachrichten und das Nachrichtenradio unter dem einheitlichen Markennamen MDR Aktuell auf, eine Neuerung in der deutschen Medienlandschaft, die seitdem Nachahmer gefunden hat. Auch die Kulturangebote des MDR in Fernsehen, Radio und Online werden unter der einheitlichen Marke MDR Kultur gebündelt. Damit sollen die redaktionellen Angebote an Profilschärfe und Markenstärke gewinnen.

Den organisatorischen Änderungen in der Redaktionsarbeit werden in den nächsten Jahren an den Standorten des MDR in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Umbaumaßnahmen folgen, um auch räumlich optimale Voraussetzungen für die vernetzte Zusammenarbeit zu schaffen. In einem Statusbericht zur Umsetzung seines Entwicklungsplans gab der Sender dem MDR-Rundfunkrat jetzt einen Überblick über den erreichten Stand des Reformprozesses. Rundfunkratsvorsitzender Steffen Flath würdigte die umfassenden und tief greifenden Veränderungen, denen sich alle Bereiche des Hauses unterzogen hätten. Flath: "Es war richtig, die Herausforderungen eines sich dynamisch verändernden Marktes rechtzeitig anzunehmen und die notwendigen Veränderungen aus einer starken Marktposition heraus anzugehen. Genau so richtig ist es, die strategische Ausrichtung des Medienhauses regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen und den Strategie-Kompass immer wieder neu zu justieren. Der Rundfunkrat wird den Fortgang des Veränderungsprozesses konstruktiv begleiten. Das wichtigste Ziel muss bleiben, allen Beitragszahlern jederzeit auf allen relevanten Verbreitungswegen ein qualitativ hochwertiges Angebot zu machen".

Pressekontakt:

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell