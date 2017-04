Clueso und Felix Jaehn sorgen für Sputnik Springbreak-WarmUp 2017

2 weitere Medieninhalte

Leipzig (ots) - Am Pfingstwochenende ist es endlich wieder soweit: Zum bereits zehnten Mal wird die Halbinsel Pouch beim Sputnik Springbreak beben. Vorher sorgen Clueso und Felix Jaehn in außergewöhnlichen Locations für Festivalstimmung.

Am Pfingstwochenende findet das über die Ländergrenzen hinweg bekannte Sputnik Springbreak Festival auf der Halbinsel Pouch statt. Zu den Headlinern gehören internationale Stars wie Dimitri Vegas & Like Mike und Steve Aoki, sowie nationale Größen wie Kraftklub, Marteria und Alle Farben. Ebenso mit dabei: der Erfurter Sänger Clueso sowie der DJ-Superstar Felix Jaehn.

Vor dem Festival wird es zwei ganz besondere Konzerte mit diesen beiden Festival-Acts geben. Felix Jaehn legt seine Hits am 4. Mai in der 1887 erbauten Oper Halle/Saale auf und Clueso spielt ein exklusives Radiokonzert am 16. Mai in der Marienkirche in Dessau.

Karten für diese WarmUp-Radiokonzerte zum Sputnik Springbreak gibt es nicht zu kaufen - aber zu gewinnen: Dazu einfach Radio einschalten oder auf sputnik.de klicken. Beide Radiokonzerte werden bei MDR SPUTNIK und im Netz auf sputnik.de übertragen.

Das Sputnik Springbreak Festival zählt zu den erfolgreichsten und größten Musikfestivals Deutschlands und war in den vergangenen Jahren immer ausverkauft. MDR SPUTNIK ist das junge Angebot des Mitteldeutschen Rundfunks und über UKW, DAB+, im Internet und Kabel/Satellit empfangbar.

