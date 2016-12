Silvester im MDR FERNSEHEN

Leipzig (ots) - Den Abend des 31. Dezember gestaltet der MDR traditionell mit einer Konzertübertragung von Beethovens 9. Sinfonie, die im Fernseh- und Hörfunkprogramm live gesendet wird sowie mit einem Mix aus Kabarett und turbulenter Silvesterparty.

Der Abend beginnt 17 Uhr mit der Liveübertragung von Ludwig van Beethovens Sinfonie Nr. 9 d-Moll op. 125 aus dem ausverkauften Gewandhaus zu Leipzig durch das MDR FERNSEHEN und MDR KULTUR - Das Radio. Die traditionelle Silvesteraufführung ist inzwischen zu einem Ereignis geworden, das fest zum kulturellen Leben der Stadt gehört.

18.20 Uhr präsentiert die Leipziger Kabarettistin Katrin Weber "Komische Silvesterknaller". Hier stimmen witzige Gags mit Hape Kerkeling, Eberhard Cohrs, Tom Pauls, Thorsten Wolf und Wolfgang Lippert usw. auf den Silvesterabend ein.

19.00 Uhr darf das "Dinner for one" auch im MDR-Programm nicht fehlen. Miss Sophie feiert ihren 90. Geburtstag. Wie in jedem Jahr hat sie dazu ihre vier engsten Freunde eingeladen: Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom. Sie sind jedoch alle bereits verstorben, weshalb Butler James ihre Rollen übernehmen muss.

19.20 Uhr geht es nahtlos weiter und die Zuschauer können sich auf das Kabinettstück des Ostens "Hammer für zwei" freuen. Die legendäre Gerichtsszene zwischen Helga Hahnemann und Alfred Müller aus dem 100. "Kessel Buntes" 1989 ist längst Kult. Im Mittelpunkt steht neben den witzigen Dialogen hier vor allem der unfreiwillig zerbrochene Hammer des Richters, der für zusätzliche Lacher sorgt.

19.45 Uhr startet dann "Die große Silvester-Schlagerparty - präsentiert von Mareile Höppner und Ross Antony". Zu dieser Party aus dem Eventpalast in Leipzig laden die zwei Moderatoren alle ein, die beim Feiern Rang und Namen haben. Für Stimmung auf der Tanzfläche sorgen: KLUBBB 3, Fantasy, Frank Schöbel, Bernhard Brink und Olaf Berger. Dabei sind außerdem geballte Schlager- und Discofoxpower in Gestalt von Nik P, Olaf dem Flipper, Uta Bresan, Anna Maria Zimmermann, GG Anderson, des neuen schwedischen Schlagersterns Julia Lindholm sowie der Dorfrocker. Die Partymacher Mickey Krause, Markus Becker, Jürgen Drews und Tim Toupet sind mit ihren großen Stimmungshits auch mit von der Partie und last but not least gibt sich die Boygroup der 90er die Ehre: Caught in the Act. Natürlich mit allen Kulthits von "Love is everywhere" bis "My arms keep missing You".

Der Neujahrstag startet dann in aller Frühe 00.30 Uhr mit "Die Schlagerparty geht weiter". Hits nonstop kommen von Tim Toupet, Frank Zander, Bad Boys Blue, Fancy, Cilent Circle, Goombay Dance Band, Ingrid Peters, Gerd Christian, Petra Zieger, Andreas Martin, Linda Feller, Franziska, Gazebo, Night Fever, Cliff & Rexonah u.v.a.

