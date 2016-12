"FAKT" meistgesehenes Politmagazin 2016

Leipzig (ots) - Mit durchschnittlich 3,16 Millionen Zuschauern ist "FAKT" im Jahr 2016 das einschaltstärkste Politmagazin im deutschen Fernsehen. Das bedeutet einen Marktanteil von 11,5 Prozent für die vom MITTELDEUTSCHEN RUNDFUNK produzierte Sendung im Ersten.

"FAKT" ist das einzige Politmagazin aus den neuen Bundesländern. Entsprechend lag der Fokus der Recherchen oft in diesem Gebiet: von den exklusiven Recherchen zu dem Terrorverdächtigen Al-Bakr, über die Hintergründe der rechtsextremistischen Ausschreitungen in Bautzen bis hin zu zeitgeschichtlichen Themen wie Rassismus in der DDR. Zu Letzterem leitete die Staatsanwaltschaft Halle Mordermittlungen ein, nachdem "FAKT" über Tötungsdelikte berichtet hatte.

Aber auch die "FAKT"-Recherchen über russische Desinformationskampagnen in Deutschland und die Enthüllung von Medikamententests an Heimkindern sorgten in diesem Jahr für Schlagzeilen.

2017 steht bei "FAKT" ein Moderatorenwechsel an: Ab Januar präsentiert dann Felix Seibert-Daiker die Sendung.

