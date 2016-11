MDR für "Das beste Wetterstück" beim Bremer Fernsehpreis 2016 ausgezeichnet

Leipzig (ots) - In der neuen Kategorie des ARD-Regionalwettbewerbs gewann heute Abend (18. November 2016) das "Zwiebelwetter", ein Beitrag des "MDR SACHSENSPIEGEL" im MDR FERNSEHEN.

"Wir freuen uns, dass mit diesem Preis die engagierte Arbeit der Videojournalisten belohnt wird, die gerade für den MDR SACHSENSPIEGEL seit Jahren Beiträge produzieren, die nah an den Menschen sind und aus ungewöhnlichen Blickwinkeln Geschichten aus und über die Sachsen erzählen", so Redaktionsleiter Olaf Kische.

Mit dem "Zwiebelwetter" zeichnete Reporter Steffen Hengst ein liebevolles Porträt eines Wetter-Experten aus der Oberlausitz, der allein mit 12 Zwiebeln und Salz das Wettergeschehen eines ganzen Jahres vorhersagt. "Der Preis spornt die Redaktion an, auch in Zukunft neben dem aktuellen Geschehen die vielen kleinen Geschichten im Auge zu behalten, die ein regionales Fernsehmagazin in besonderem Maße ausmachen", verspricht Redaktionsleiter Kische.

Den Bremer Fernsehpreis gibt es mit Unterbrechungen seit 1974. Er gilt als maßgebliche Auszeichnung für regionale deutschsprachige Fernsehprogramme. Zahlreiche prominente Autoren sind mit dem Preis ausgezeichnet worden. Unter den Gewinnern ist auch der heutige Jury-Vorsitzende Frank Plasberg, der in Bremen vor mehr als 25 Jahren seinen ersten Fernsehpreis erhielt. Radio Bremen organisiert den Wettbewerb der Fernsehregionalprogramme im Auftrag der ARD. Weitere Informationen finden Sie unter unter www.bremerfernsehpreis.de.

