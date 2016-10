MDR-Autor mit Ernst-Schneider-Preis 2016 ausgezeichnet

Der exakt-Autor Knud Vetten wurde 2016 mit dem Ernst-Schneider-Preis in der Kategorie »Kurzbeitrag Fernsehen« ausgezeichnet. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7880 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/MDR Mitteldeutscher Rundfunk/MDR/Anja ... Bild-Infos Download

Leipzig (ots) - "Autor Knud Vetten dokumentiert in 'Arbeitsvermittler' (Redaktion Anja Riediger) die Bemühungen eines Coaches, Langzeitarbeitslose in Jobs zu bringen. Die schonungslosen Bilder erzählen eine Geschichte über den Sinn und den Wert von Arbeit und die Teilhabe am Wirtschaftsleben", heißt es in der Begründung der Jury. Die Fernsehjury bestand aus: Peter Boudgoust (Intendant SWR), Christine Strobl (Geschäftsführerin Degeto), Kai Sturm (Chefredakteur Vox), Dr. Walter Richtberg (Vorstand Ernst-Schneider-Preis), Dietmar Persch (IHK Karlsruhe).

"Der Arbeitsvermittler" wurde in drei Folgen am 29. Juli sowie am 5. und 12. August 2015 im Nachrichtenmagazin "Exakt" im MDR FERNSEHEN ausgestrahlt. Im Mittelpunkt der drei Beiträge steht der Jobvermittler Lars Naundorf. Alle drei Folgen sind unter www.mdr.de/exakt abrufbar.

Das MDR-Nachrichtenmagazin "Exakt" wurde bereits 2014 für "Lehrlingsbootcamp" mit dem Ernst-Schneider-Preis in der Kategorie Fernsehen/Kurzbeitrag ausgezeichnet.

Mit dem Ernst-Schneider-Preis würdigen die Industrie- und Handelskammern Beiträge, die besonders ideenreich und verständlich gesellschaftlich relevante Themen aufgreifen und wirtschaftliche Zusammenhänge spannend vermitteln. Der Preis ist nach dem früheren Präsidenten des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), dem Unternehmer und Kunstmäzen Ernst Schneider, benannt.

Pressekontakt:

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell