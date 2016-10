Deutscher Radiopreis 2016 - die Sieger

Hamburg (ots) - Die Sieger des Deutschen Radiopreises 2016 stehen fest. Am Donnerstagabend (6. Oktober) sind in Hamburg die herausragenden Radiomacher und Hörfunkproduktionen des Jahres 2016 in elf Kategorien ausgezeichnet worden. 133 Programme hatten sich mit insgesamt 360 Einreichungen am Wettbewerb beteiligt. Der Beirat des Deutschen Radiopreises hat außerdem einen Sonderpreis an Sting für sein musikalisches Gesamtwerk verliehen. Sting stellte bei der Verleihung seine neue Single: "I Can't Stop Thinking About You" vor. Neben dem Megastar aus Großbritannien sorgten The BossHoss, Matt Simons, Silbermond, Frances und Topic feat. Nico Santos mit ihren Auftritten für den glanzvollen musikalischen Rahmen. Prominente Laudatoren übergaben die Preise an die Gewinner, die eine unabhängige Jury des Grimme-Instituts ausgewählt hatte.

Und das sind die Preisträger (mit Begründungen der Jury):

Beste Comedy

RADIO PSR Steffen Lukas und Henry Nowak Die Steffen Lukas-Show Die RADIO PSR Sachsensongs

Treffsicher, pointiert und mit Geschichten aus dem Leben. Mit viel Liebe zum Detail. Extrem humorvolle Texte sind mit größtmöglicher musikalischer Sorgfalt liebevoll aufeinander abgestimmt. Aus "Auf anderen Wegen" von Andreas Bourani wird "Der Bremse fehlt's an Belegen" und aus "Stimme" von EFF wird "Hör off de Muddi". Dann wird das Ganze noch in sächsischer Mundart gesungen und fertig ist: Der "Sachsensong". Steffen Lukas und seine Autoren Henry Nowak und Maximilian Reeg übersetzen nicht nur spröde aktuelle Hits ins Sächsische, sondern geben den Songs eine ganz eigene und völlig neue Aussage.

Beste Innovation

DASDING (SWR) mit den jungen Radioprogrammen der ARD Simon Dreidoppel und Stefanie Schäfer Sido - "Die Wiese vor dem Reichstag"- zur ARD Themenwoche Heimat

"Konsequentes Crowdsourcing, toll gemacht, Heimat mal ohne nostalgisch schwermütige Aura, fantastisch umgesetzt fürs Radio" - so urteilte spontan die Jury. Unter der Federführung von DASDING hat der Berliner HipHop-Künstler Sido einen exklusiven Song zum Thema Heimat für alle neun jungen Hörfunkwellen der ARD geschrieben. Das dazugehörige Video wurde ausschließlich aus persönlichen Heimat-Fotos der Hörerinnen und Hörer produziert. Gekonnt haben die jungen Wellen dabei alle Plattformen der sozialen Medien genutzt, um die junge Zielgruppe bestmöglich zu erreichen.

Bestes Interview

WDR 2 Steffi Neu und Vera Laudahn WDR 2 MonTalk mit Thomas Gottschalk

Im MonTalk mit Thomas Gottschalk ist es Moderatorin Steffi Neu von WDR 2 gelungen, mit einem prominenten Gast auf Augenhöhe zu sprechen und das mit ebenso viel Witz, wie auch tiefgehenden Momenten. Es gelang ihr, einem Menschen, den viele zu kennen meinen, überraschende Antworten zu entlocken, die Thomas Gottschalk in einem neuen Licht erscheinen ließen. Die Herausforderung lag außerdem darin, dass Gespräch vor einem Publikum zu führen und auch für dieses eine entspannte Atmosphäre zu schaffen.

Bester Moderator

hr-iNFO Primetime Jascha Habeck

Interviews auf Augenhöhe und eine prägnante, verbindliche Art, die ebenso witzig wie spontan rüber kommt, zeichnen Jascha Habeck aus. Seit 2013 ist er als Stimme von hr-iNFO in der Primetime Strecke von 6.00 bis 9.00 Uhr einem breiten Publikum bekannt und erfreut sich größter Beliebtheit. Er versteht es, das Publikum täglich aufs Neue zu begeistern und in der nationalen und internationalen Themenvielfalt eine persönliche Note zu setzen.

Beste Moderatorin

Berliner Rundfunk 91.4 Unsere 5 für Berlin Simone Panteleit

Von einer Moderatorin wie ihr lässt man sich gern wecken. Simone Panteleit vermittelt ihren Hörerinnen und Hörern das Gefühl, den Morgen im Griff zu haben. Als Kopf von "Unsere 5 für Berlin" stellt sie tagtäglich eine bemerkenswerte Bandbreite unter Beweis. Sie ist Journalistin und Entertainerin. Und sie scheut sich nicht, Stellung zu beziehen, z. B. wenn es um Lokalpolitik oder um den Umgang mit Geflüchteten geht.

Beste Morgensendung

104.6 RTL Berlins Hit-Radio Arno Müller und Katja Desen Arno & die Morgencrew - Berlins lustigste Morgensendung

25 Jahre Topniveau - Arno und die Morgencrew. Die Persönlichkeiten Arno Müller und Co-Moderatorin Katja Desens sind unverwechselbar und gehören zu den beliebtesten Moderatoren der Hauptstadt. Sie klingen gleichermaßen herzlich-sympathisch und hochprofessionell. Die Comedys stammen aus der eigenen Ideenschmiede und werden deutschlandweit kopiert. Jedes einzelne Element ist mit Liebe zum Detail produziert. Neben einer Riesenportion Spaß stehen oft kreativ aufbereitete Infos und Servicemeldungen aus Berlin und Brandenburg im Mittelpunkt der Show und machen "Arno und die Morgencrew" zu einer der besten Morgensendungen Deutschlands.

Bestes Nachrichten- und Informationsformat NDR Info Dr. Benedikt Strunz und Adrian Feuerbacher NDR Info - Die Panama Papers

Ein anonymer Informant spielt 11,5 Millionen Dokumente über 214.000 Briefkastenfirmen der Süddeutschen Zeitung zu. Fast 400 Journalisten aus der ganzen Welt werten die Panama Papers aus - in Deutschland bei NDR, WDR und SZ. Die NDR Info Reporter Peter Hornung, Kersten Mügge und Benedikt Strunz analysieren ein Jahr lang die Unterlagen und recherchieren weiter. Allein in den ersten Tagen der Veröffentlichung beliefert NDR Info alle Radiosender der ARD mit fast 200 Beiträgen - seriös, abgewogen im Urteil und höchst informativ. Eine herausragende journalistische Leistung und eine Sternstunde des investigativen Journalismus.

Bester Newcomer

105'5 Spreeradio Endlich Samstag, Samstag Carolin Kuhn

Carolin Kuhn, gerade mal seit drei Jahren in Berlin on air. In kürzester Zeit hat sie sich mit "Endlich Samstag, Samstag" in die Herzen der Hörer von 105'5 Spreeradio moderiert. Der Jury gefällt, wie sie es schafft, nahe zu sein, ohne zu nahe zu treten. Da braucht es neben einer soliden Ausbildung und einem Sender, der ihr vertraut, vor allem empathische Intelligenz. Und damit überzeugt sie ihr Publikum und uns. Eine schöne Stimme gibt´s bei Carolin Kuhn oben drauf!

Beste Programmaktion

Radiobündnis gegen Fremdenhass Hamburger Radiobündnis gegen Fremdenhass - für Toleranz und Mitmenschlichkeit.

Radio Hamburg Marzel Becker alsterradio rock'n pop Maren Bockholdt NDR 2 Torsten Engel N-JOY Norbert Grundei NDR 90,3 Ralph Eichmann HAMBURG ZWEI Markus Steen 917XFM Gunnar Astrup Radio Energy Anna-Lena Ehle

Am 12. September 2015 um 12.00 Uhr unterbrechen acht Hamburger Radiowellen ihre laufenden Programme und verlesen zeitgleich einen gemeinsamen Text gegen Hetze, Hass und Gewalt und für ein demokratisches und vielfältiges Miteinander. Direkt im Anschluss läuft "Imagine" von John Lennon, wohl DIE weltweite Friedenshymne überhaupt. Viele Hamburgerinnen und Hamburger drehen ihre Radios laut, und auf dem Hamburger Rathausmarkt singen Tausende mit. Aus der Idee eines Radiohörers erwächst eine Botschaft, die tausende Menschen - auch in den sozialen Netzwerken - erreicht und bewegt und die ein klares Zeichen der Solidarität setzt. Das Radiobündnis gegen Fremdenhass - eine bis dato einmalige Programmaktion.

Beste Reportage

DRadio Wissen Einhundert Dominik Schottner "Danke. Ciao!"

Dominik Schottner begibt sich auf Spurensuche im Leben seines Vaters, der 2014 an seiner Alkoholkrankheit gestorben ist. "Danke, Ciao!" - ihren Titel hat die Reportage von fünf wirkungsvoll eingesetzten Anrufbeantworter-Nachrichten des Vaters, die alle mit dem Gruß enden "Danke. Ciao!". Dominik Schottners Reportage besticht vor allem durch eine außergewöhnlich persönliche Sprache und Sprechweise - ein großartiges Hörerlebnis und Erzählradio im allerbesten Sinne.

Beste Sendung

RTL Deutschlands Hit-Radio Hans Blomberg "Die Hans Blomberg Show"

Eine klassische Popsendung mit allen bekannten Zutaten, aber so frisch, frech und unterhaltsam serviert, dass sie positiv heraussticht. Darüber hinaus erstklassig produziert und mit einem Händchen für Musik. Eine Show mit einem Moderator, der seine Hörerinnen und Hörer ernst nimmt und in die Gestaltung des Programms einbezieht.

Sonderpreis des Beirats

Sting

Als Gordon Matthew Sumner wird er geboren, weltberühmt wird er unter seinem Spitznamen Sting. Er hat 16 Grammys gewonnen und mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft. Songs wie "Englishman in New York" und "Fields of Gold", aber auch die Hits seiner Band Police, wie "Roxanne" oder "Walking on the Moon", laufen Tag für Tag im deutschen Radio. Sie bewegen Millionen Menschen, begeistern Hörerinnen und Hörer und prägen die Musikprogramme seit Ende der 70er Jahre bis heute.

Barbara Schöneberger moderierte die Gala im "Schuppen 52" mitten im Hamburger Hafen. 57 öffentlich-rechtliche und private Radiosender in ganz Deutschland übertrugen die Show live. Im Internet lief die Verleihung als Livestream auf deutscher-radiopreis.de. Elke Wiswedel, NDR 2, und Horst Hoof, HIT RADIO FFH, kommentierten das Geschehen für die Radiohörer. Die Aufzeichnung ist zudem zeitversetzt in allen Dritten Fernsehprogrammen der ARD zu sehen.

Stifter des Deutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme der ARD, Deutschlandradio und die Privatradios in Deutschland. Zu den Kooperationspartnern zählen, neben dem Grimme-Institut, die Freie und Hansestadt Hamburg, die Radiozentrale - eine gemeinsame Plattform privater und öffentlich-rechtlicher Sender zur Stärkung des Hörfunks - sowie die Radio-Vermarkter AS&S Radio und RMS. Die Federführung liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

6. Oktober 2016

