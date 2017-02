GLOBALFOUNDRIES 12-Zoll-Wafer-Fertigungslinie in Chengdu geht in Betrieb

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Der weltweit führende Halbleiter-Auftragsfertiger GLOBALFOUNDRIES hat heute seine Pläne für die Geschäftserweiterung seiner globalen Fertigung veröffentlicht. Das Unternehmen wird weiterhin in seine Wafer-Fabriken in den Vereinigten Staaten und Deutschland investieren, seine Kapazitäten in Singapur erweitern und eine Anlage für die Produktion von 12-Zoll-Wafern in Chengdu (China) errichten, um so der Nachfrage nach 22FDX, einer Spitzentechnologie des Unternehmens, sowohl in China als auch weltweit nachkommen zu können.

Die Anlage in Chengdu wird gemäß des beidseitigen Kooperationsplans ihre Produktion im 4. Quartal 2018 aufnehmen, die hochentwickelte 22FDX-Fertigung wird im 4. Quartal 2019 beginnen.

Der CEO von GLOBALFOUNDRIES, Sanjay Jha, erklärte dazu, "Von der erstklassigen RF-SOI Plattform für drahtlos vernetzte internetfähige Geräte bis hin zu den Technologie-Roadmaps der hochmodernen FD-SOIs und FinFETs - die Marktnachfrage nach unseren grundlegenden, unverzichtbaren und fortschrittlichen Technologien ist enorm. Die Errichtung der 12-Zoll-Wafer-Fabrik in der Chengdu Hi-Tech Zone wird dazu beitragen, unsere Expansion im chinesischen Markt zu beschleunigen".

Die Entwicklungszone für neue Technologien und Hochtechnologie in Chengdu beherbergt einen der wichtigsten IT-Cluster in China. Hier sind neben globalen Giganten der IT-Industrie wie Intel, Texas Instrument, AMD, MediaTek, Dell, Lenovo und Foxconn auch 115 der globalen Fortune-500-Unternehmen ansässig. Die Hi-Tech Zone wies für 2016 ein Gesamthandelsvolumen in Höhe von 24,9 Mrd. USD aus.

GLOBALFOUNDRIES enthüllte an diesem Tag auch erstmalig seinen brandneuen Markennamen für den chinesischen Markt: "Ge Xin", und gab die Gründung des neuen Joint Venture Gexin (Chengdu) Integrated Circuit Manufacturing Co., Ltd. bekannt. Auf Chinesisch klingt der Name "Ge Xin" von der Aussprache her wie das chinesische Wort für "Innovation" und steht für Wiedergeburt, Neubelebung und Reform.

