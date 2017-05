Jürgen Schaefer wird stellvertretender Chefredakteur von GEO

Jürgen Schaefer, stellvertretender Chefredakteur GEO. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7861 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Gruner+Jahr, GEO/Christian Gogolin" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Jürgen Schaefer, bislang leitender Redakteur bei GEO, übernimmt ab sofort die Position des stellvertretenden Chefredakteurs.

Jürgen Schaefer kam 2005 als Redakteur zu GEO. Zuvor hatte er zehn Jahre lang als Korrespondent in New York und Havanna gearbeitet. Im Juni 2016 wurde er gemeinsam mit Johanna Wieland als leitender Redakteur in die GEO-Redaktionsspitze berufen. Johanna Wieland bleibt weiterhin als leitende Redakteurin in der Redaktion tätig.

Christoph Kucklick, GEO-Chefredakteur: "Ich schätze Jürgen Schaefer als herausragenden Journalisten und Kollegen. Er ist ein erfahrener Kollege, der GEO kennt und das Magazin in den vergangenen Jahren bereits mitgeprägt hat. Ihn an meiner Seite zu haben, freut mich sehr - gemeinsam werden wir uns neuen Projekten widmen und GEO weiter voranbringen."

