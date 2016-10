forsa-Umfrage im Auftrag von GEO: Wunsch und Wirklichkeit - große Lebensträume bleiben für viele Deutsche unerfüllt. Infografik zur Umfrage "Wunsch und Wirklichkeit - die Lebensträume der Deutschen"; Quelle: GEO Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7861 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. ... Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Welche Hoffnungen und Träume haben die Deutschen? Anlässlich seines 40. Jubiläums hat das Magazin GEO dazu in einer repräsentativen Umfrage gemeinsam mit forsa über 1.000 Deutsche ab 18 Jahren befragt.

GEO wollte wissen, welche großen Lebensträume die Deutschen haben und inwieweit sich diese für die Befragten erfüllt haben. Frauen und Männer stimmen überein: Für 81 Prozent zählt eine dauerhafte, glückliche Partnerschaft zu den größten Wünschen. Doch für knapp die Hälfte der Befragten bleibt dieser Lebenstraum unerfüllt (46 Prozent).

Und auch bei anderen Lebenszielen der Deutschen liegen Wunsch und Wirklichkeit weit auseinander: 77 Prozent wünschen sich finanzielle Unabhängigkeit, 36 Prozent haben diese bereits erreicht. Für jeden Zweiten (51 Prozent) zählen eigene Kinder zu den größten Wünschen - für 32 Prozent hat sich dieser Wunsch erfüllt. Für 40 Prozent sind viele Reisen erstrebenswert, doch nur rund die Hälfte (22 Prozent) sieht dieses Ziel verwirklicht.

Weitere Themen der GEO-Umfrage: Wäre eine einmalige Affäre im Urlaub vorstellbar? Hält die Liebe, wenn der Partner oder die Partnerin sich einer Geschlechtsumwandlung unterzieht? Können die Deutschen sich vorstellen, ihrer Heimat den Rücken zu kehren? Und: Würden sie bei einem großen Lottogewinn das eigene Leben komplett auf den Kopf stellen?

Christoph Kucklick, GEO-Chefredakteur: "Der 40. Geburtstag ist für viele ein Anlass, das eigene Leben zu betrachten - wo stehe ich, was habe ich erreicht, und was kommt noch? In der GEO-Jubiläumsausgabe zeigen wir Menschen, die den Mut haben, neue Wege zu beschreiten. Ein guter Grund nachzufragen: Welche Wünsche haben die Deutschen für ihr Leben? Und wie offen sind sie für Veränderungen?"

Die Ergebnisse der Umfrage erscheinen am 21. Oktober in der Jubiläumsausgabe von GEO (Nr. 11/2016). Das Heft umfasst 192 Seiten und kostet 7 Euro.

