HNA Group schenkt Chinas Peking University 150 Millionen Yuan

HNA Group Co., Ltd. ("HNA Group" oder "Gruppe"), ein Fortune 500 Unternehmen mit dem Schwerpunkt auf Tourismus, Logistik und Finanzdienstleistungen, gab der Peking University, einer der führenden Universitäten Chinas, anlässlich des 119. Jahrestages der Universität eine Spende in Höhe von 150 Millionen Yuan (USD 21,77 Million). Die Spende wird für die Einrichtung des Peking University HNA Education Fund verwendet, der die Entwicklung der Universität unterstützen soll.

Chen Feng, Chairman der HNA Group, sagte: "Wir fühlen uns geehrt, die Peking University, eine der in China am meisten geschätzten Universitäten bei Ihren Bemühungen unterstützen zu können, die Bildung der Jugend von heute zu verbessern."

Ye Jingyi, Stellvertretender Sekretär des Parteikomitees der KP der Peking University sagte: "Im Namen der Peking University möchte ich der HNA Group für diese großzügige Spende und die Langzeitbemühungen des Unternehmens bei der Unterstützung der Entwicklung von Bildungsprogrammen in China danken."

Die Spende, die dem Peking University HNA Group Education Fund direkt zufließt, wird auf vier damit verbundene Fonds aufgeteilt:

- Peking University HNA-Boya Chair Professor Fund: Er wurde eingerichtet, um führende Wissenschaftler, die akademisch aktiv sind und in ihren jeweiligen Forschungsgebieten weltweit führende Positionen einnehmen, anzuziehen, zu halten und auszubilden, damit sie an der Universität lehren und Forschungsprojekte auf hohem Niveau durchführen. - Peking University HNA Global Governance Talents Fund: Er konzentriert sich auf die Entwicklung der Jungend an der Peking University und unterstützt Ausbildung in Führung und globaler Ordnungspolitik. - Peking University HNA Chunhui Fund: Er wurde eingerichtet, um pensionierte Professoren der Peking University bei ernsthaften Erkrankungen finanziell zu unterstützen. - Peking University HNA Chuangxing Fund: Der Fonds unterstützt herausragende Studenten der Peking University bei ihrer akademischen Entwicklung, bei internationalem Austausch und bei ihrer Karriereentwicklung. Des Weiteren unterstützt er PKU-Mitarbeitende bei ihrem Beitrag zur Berufsberatung von Studenten.

Die Spende an die Peking University ist Teil des weltweiten philanthropischen Engagements der HNA Group bei der Unterstützung lokaler Gemeinschaften. Die HNA Group nimmt ebenfalls an einer Reihe anderer Initiativen zur weltweiten Unterstützung von Bildung teil, darunter:

- Schwarzman Scholars: In Partnerschaft mit der Tsinghua University trägt die HNA Group zum "Schwarzman Scholars" Programm bei, das jungen Führungspersönlichkeiten aus der ganzen Welt das Leben und Studium in China ermöglicht. - China Food Safety Research Program: Die HNA Group trägt zum "China Food Safety Research Program" [Chinesisches Forschungsprogramm über Lebensmittelsicherheit] am Massachusetts Institute of Technology bei, das sich mit der Entwicklung von Lösungen zur Lebensmittelsicherheit beschäftigt.

