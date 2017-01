ADAC AutoKredit: Zinsen sinken auf 2,99 Prozent/Bonitätsunabhängig für Neu- und Gebrauchtfahrzeuge/Kreditsumme von 2.500 bis 50.000 Euro/Laufzeit 12 bis 84 Monate/Sondertilgung ohne Zusatzkosten

1 weiterer Medieninhalt

München (ots) - Ab sofort bietet die ADAC Finanzdienste GmbH den ADAC AutoKredit erstmals zum effektiven Jahreszins von 2,99 Prozent an. Das Angebot gilt für eine Kreditsumme zwischen 2.500 und 50.000 Euro und bei einer Laufzeit zwischen 12 und 60 Monaten.

Das Darlehen kann für neue und gebrauchte Pkw, Motorräder, Caravans und Oldtimer beantragt werden. Dabei ist die Finanzierung bonitätsunabhängig, das heißt, jedes ADAC-Mitglied erhält bei Kreditzusage über die komplette Laufzeit den beworbenen Zinssatz. Ab 61 bis 84 Monaten Laufzeit gilt ein effektiver Jahreszins von 3,49 Prozent. Der Kredit zeichnet sich durch seine transparenten Bedingungen aus: Sondertilgungen sind jederzeit ohne Zusatzkosten möglich, in finanziellen Notsituationen können Raten ausgesetzt werden, der Kfz-Brief (ZBII) bleibt in den Händen des ADAC-Mitglieds. Durch die lukrativen Zinsen eignet sich der ADAC AutoKredit auch zur Ablösung bestehender Autofinanzierungen bei Fremdbanken oder zur Finanzierung von Schlussraten. Unter www.adac.de/autokredit steht Ihnen ein Kreditablöserechner zur Überprüfung bestehender Kredite im Vergleich zum ADAC AutoKredit zur Verfügung.

Bei der Beantragung des ADAC AutoKredit profitieren ADAC-Mitglieder neben den günstigen Konditionen auch von der fortschreitenden Digitalisierung der Antragsstrecke. So müssen Interessierte sich nicht mehr in einer Postfiliale oder ADAC-Geschäftsstelle legitimieren, sondern können dies per Video-Legitimation in nur fünf Minuten von zuhause aus erledigen.

Neben dem Online-Abschluss über www.adac.de/autokredit kann der ADAC AutoKredit auch unter der Hotline 089/7676-1507 (Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr) oder in einer der 200 ADAC-Geschäftsstellen beantragt werden - inklusive Beratung.

Statt riskanter Barzahlung oder Vorab-Überweisung kann die Auszahlung des Kaufpreises an den Autohändler über ein Treuhandkonto des Bezahldienstes Easy Car Pay abgewickelt werden. Auf die Transaktionsgebühr erhalten ADAC AutoKredit-Kunden 20 Prozent Rabatt. Die ADAC Finanzdienste GmbH bietet den ADAC AutoKredit in Kooperation mit der Landesbank Berlin AG (LBB) an.

