RTL-Stellungnahme zu Parteien-Brief zum TV-Duell

Köln (ots) - Köln, 22.05.17: Das Duell der Kanzlerkandidaten gehört seit 2002 zur Vorwahlberichterstattung im deutschen Fernsehen. Ein Duell ist ein Duell, also die direkte Auseinandersetzung zwischen zwei Kontrahenten. Es soll auch dieses Jahr mit den Kanzlerkandidaten von CDU/CSU und SPD durchgeführt und am 3. September ab 20.15 Uhr von ARD, RTL, Pro7/Sat1 und ZDF übertragen werden.

Darüber hinaus wird RTL im Rahmen seiner umfangreichen Wahlberichterstattung allen Parteien, die voraussichtlich die Fünf-Prozent-Hürde überspringen werden, ein ausreichendes Forum geben. Dazu geplant sind sowohl Sonderformate als auch feste Rubriken in den RTL-Newsformaten. Auch Partnersender n-tv gibt in seiner Wahlberichterstattung allen Parteien, die eine realistische Chancen auf den Einzug in den neuen Bundestag haben, sowie deren Spitzenkandidaten einen angemessenen Raum im Programm.

